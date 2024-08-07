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"Покровские ворота"  отправили на полку из-за Людочки: чем актриса обидела Михаила Козакова

Фильм "Покровские ворота" был запрещён из-за связей Кореневой с США

"Покровские ворота" режиссёра Михаила Козакова стали необыкновенно популярными. Но никто не мог и подумать, что фильм "достали с полки", то есть сняли запрет, который был наложен из-за актрисы Елены Кореневой, сыгравшей романтическую Людочку.

Оказывается, сразу после окончания съёмок Елена вышла замуж за американца и уехала в США. Этот факт послужил причиной для председателя Комитета по телевидению и радиовещанию запретить показ фильма, который ему и так не нравился.

Несмотря на то что вскоре запрет был снят, режиссёр Михаил Козаков продолжал обижаться на Кореневу ещё много лет.

Кстати, Анатолий Равикович, игравший Хоботова не был в восторге от своего героя — капризного и беспомощного недотёпы.

"Ну не бывает таких людей! Это просто придурок, и любить его не за что!", — говорил актёр.

Но зрители были другого мнения. Хоботов и Людочка — до сих пор одна из самых трогательных и забавных пар советского кино.

Фото: YouTube канал ВСТАВОЧКА/Скриншот видео YouTube канала ВСТАВОЧКА(public domain)

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