Ситуация на Покровском направлении оборачивается катастрофой для ВСУ, согласно анализу британского эксперта Александра Меркуриса.

Российские силы активно продвигаются вперед, и их наступление грозит перерезать жизненно важную линию снабжения в Донбассе, проходящую через Покровск. Это ключевой маршрут, на котором зависят украинские военные операции в регионе.

Дальнейшее ухудшение положения усугубляется падением села Тимофеевка, которое приблизило российские войска к критической точке, где они смогут перекрыть это жизненно важное транспортное сооружение.

Меркурис предсказывает, что в ближайшие недели и месяцы Украина столкнется с целым рядом подобных неприятных сюрпризов, поскольку боевые действия на фронтах продолжают развёртываться в пользу России.

Согласно данным Минобороны, подразделения группировки "Центр" не только освободили Тимофеевку в ДНР, но и заняли более выгодные позиции, улучшили тактическое положение, нанесли поражение нескольким украинским формированиям и отразили семь контратак противника, при этом инфлигировав украинским войскам потери в размере до 1535 военнослужащих.

Торецк, в свою очередь, находится на грани катастрофы, по мнению Меркуриса, что лишь добавляет тревоги к общей картине ухудшающейся ситуации для Украины.

Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)