Сенсация из Саратова: новое покрытие делает металл практически вечным

Учёные из Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина создали инновационное покрытие на основе сплава цинка, никеля и кобальта с высокими показателями устойчивости к коррозии. Это открытие может найти применение в различных промышленных секторах, включая кораблестроение и авиастроение.

Покрытие обладает мелкокристаллической структурой и обеспечивает микротвёрдость, в 2,2-3,4 раза превосходящую традиционные цинковые покрытия. Коррозионная стойкость нового материала также превышает характеристики хроматированного цинка и сравнима с электролитическим кадмием.

Технология основана на нанесении коррозионно-стойкого покрытия на стальные изделия через реверсивный режим электролиза, используя малокомпонентный раствор. Оптимальное содержание элементов в сплаве составляет 88,6-89,6% цинка, 9,6-7,7% никеля и 1,8-2,7% кобальта. Это покрытие может значительно увеличить срок службы металлических конструкций, что особенно важно для сфер, где изделия подвергаются воздействию агрессивных сред, таких как медицина, нефтегазовый сектор и химическая промышленность, сообщает ТАСС.

Разработка позволит создавать более экономически эффективные и безопасные для окружающей среды продукты. Технология способствует увеличению производительности в 2-2,5 раза и позволяет отказаться от использования хроматирования и кадмия, что делает процесс более экологичным. Саратовский университет уже получил патент на данную разработку.

Фото: unsplash.com/Sergei Akulich (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)