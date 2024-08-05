Сенсация из Саратова: новое покрытие делает металл практически вечным

Учёные из Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина создали инновационное покрытие на основе сплава цинка, никеля и кобальта с высокими показателями устойчивости к коррозии. Это открытие может найти применение в различных промышленных секторах, включая кораблестроение и авиастроение.
Покрытие обладает мелкокристаллической структурой и обеспечивает микротвёрдость, в 2,2-3,4 раза превосходящую традиционные цинковые покрытия. Коррозионная стойкость нового материала также превышает характеристики хроматированного цинка и сравнима с электролитическим кадмием.
Технология основана на нанесении коррозионно-стойкого покрытия на стальные изделия через реверсивный режим электролиза, используя малокомпонентный раствор. Оптимальное содержание элементов в сплаве составляет 88,6-89,6% цинка, 9,6-7,7% никеля и 1,8-2,7% кобальта. Это покрытие может значительно увеличить срок службы металлических конструкций, что особенно важно для сфер, где изделия подвергаются воздействию агрессивных сред, таких как медицина, нефтегазовый сектор и химическая промышленность, сообщает ТАСС.
Разработка позволит создавать более экономически эффективные и безопасные для окружающей среды продукты. Технология способствует увеличению производительности в 2-2,5 раза и позволяет отказаться от использования хроматирования и кадмия, что делает процесс более экологичным. Саратовский университет уже получил патент на данную разработку.
Фото: unsplash.com/Sergei Akulich (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Пелоси: Байден заслужил свой портрет на горе Рашмор
Первая в истории женщина, которая была спикером палаты представителей конгресса США, Нэнси Пелоси сообщила, что Соединённые Штаты Америки обязаны добавить скульптурное изображение действующего главы государства Джо Байдена на национальный мемориал Рашмор, расположенный на юго-западе штата Южная Дакота, в горах Блэк-Хиллс. Об этом она информировала новостной отдел американской телерадиокомпании CBS News.
Посол РФ: США считают Южную Америку полигоном для отработки политтехнологий
Позиция признания или непризнания выборов в суверенном государстве является проявлением колониальной политики. Соединённые Штаты Америки не перестают смотреть на Латиноамериканский регион как на собственный задний двор или личную территорию для проведения войсковых учений или испытаний вооружений и военной техники. Об этом информировал агентство РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Земфира* заявила, что болела за российских теннисисток на Олимпиаде
Певица Земфира* выступила с критикой в адрес депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой.
Юлия Власова подтвердила отношения с Джонни Деппом
28-летняя девушка Юлия Власова впервые разместила в социальных сетях фотографии с 61-летним голливудским актером Джонни Деппом.