"Страх и ущербность": Поклонская ответила протоиерею Ткачёву, зачем женщины "лезут во власть"

Советник генерального прокурора РФ, 44-летняя Наталья Поклонская, заявила, что власть помогает женщинам восстанавливать справедливость. Так она прокомментировала слова протоиерея Андрея Ткачёва, назвавшего "безумием" требования женщинами равных прав с мужчинами.

Ранее Ткачёв заявил, что в мире веками почитался образ скромной женщины-домохозяйки, которая должна рожать детей и заботиться о муже. Священнослужитель добавил, что у грешниц "ноги дома не живут", и задался вопросом, зачем женщины стремятся к власти. Поклонская назвала слова священнослужителя невежественными и ханжескими и подчеркнула, что они являюются "яркой демонстрацией страха и ущербности" перед женским.

"Отвечу на вопрос, зачем же "женщины лезут во власть" — чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям, для того, чтобы прокормить семью. А не "бумажки перекладывать" теряя счастье семейного бытия", — написала Поклонская в своём Телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Натальи Поклонской.