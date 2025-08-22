Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Учёные раскрыли секрет: порядок упражнений меняет скорость жиросжигания

В Journal of Exercise Science & Fitness опубликованы данные о пользе силовых перед кардио

Учёные из Фуцзяньского педагогического университета (Китай) пришли к выводу: порядок выполнения упражнений напрямую влияет на результативность тренировок. Их исследование, опубликованное в Journal of Exercise Science & Fitness (JESF), показало, что силовые упражнения, выполненные до кардионагрузки, помогают быстрее избавиться от лишнего жира и делают человека более активным в течение дня.

Как проходил эксперимент
В исследовании участвовали 45 молодых людей с ожирением (18-30 лет).
Участников разделили на три группы:

  • контрольная — без изменений в образе жизни;
  • тренировочная 1 — начинала с силовых упражнений;
  • тренировочная 2 — начинала с кардио.

Программа включала:

  • силовые упражнения (жим лёжа, становая тяга, приседания);
  • 30 минут кардио (велотренажёр).

Тренировки проходили 3 раза в неделю по часу в течение 12 недель.
Участники носили фитнес-трекеры для контроля активности.

Результаты
Обе тренировочные группы улучшили работу сердца, набрали мышечную массу и снизили процент жира.
Но группа, начинавшая с силовых, показала:

  • более выраженное сжигание общего и висцерального жира;
  • рост физической активности в повседневной жизни (+3500 шагов в день против +1600 у "кардио-группы");
  • значительно большие показатели мышечной выносливости и силы.

Почему это работает
Учёные объясняют эффект особенностями энергетического обмена:

  • Силовые упражнения истощают гликоген — основной источник энергии для мышц.
  • Когда его запасы падают, организм переключается на использование жировых запасов.
  • Кардио, выполненное после силовых, усиливает этот метаболический переход и ускоряет жиросжигание.

Вывод
Чтобы добиться максимального результата, стоит начинать тренировку с силовых упражнений, а уже затем переходить к кардионагрузке. Такой порядок не только помогает эффективнее бороться с лишним весом, но и повышает уровень активности в повседневной жизни.

