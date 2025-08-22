Учёные раскрыли секрет: порядок упражнений меняет скорость жиросжигания
Учёные из Фуцзяньского педагогического университета (Китай) пришли к выводу: порядок выполнения упражнений напрямую влияет на результативность тренировок. Их исследование, опубликованное в Journal of Exercise Science & Fitness (JESF), показало, что силовые упражнения, выполненные до кардионагрузки, помогают быстрее избавиться от лишнего жира и делают человека более активным в течение дня.
Как проходил эксперимент
В исследовании участвовали 45 молодых людей с ожирением (18-30 лет).
Участников разделили на три группы:
- контрольная — без изменений в образе жизни;
- тренировочная 1 — начинала с силовых упражнений;
- тренировочная 2 — начинала с кардио.
Программа включала:
- силовые упражнения (жим лёжа, становая тяга, приседания);
- 30 минут кардио (велотренажёр).
Тренировки проходили 3 раза в неделю по часу в течение 12 недель.
Участники носили фитнес-трекеры для контроля активности.
Результаты
Обе тренировочные группы улучшили работу сердца, набрали мышечную массу и снизили процент жира.
Но группа, начинавшая с силовых, показала:
- более выраженное сжигание общего и висцерального жира;
- рост физической активности в повседневной жизни (+3500 шагов в день против +1600 у "кардио-группы");
- значительно большие показатели мышечной выносливости и силы.
Почему это работает
Учёные объясняют эффект особенностями энергетического обмена:
- Силовые упражнения истощают гликоген — основной источник энергии для мышц.
- Когда его запасы падают, организм переключается на использование жировых запасов.
- Кардио, выполненное после силовых, усиливает этот метаболический переход и ускоряет жиросжигание.
Вывод
Чтобы добиться максимального результата, стоит начинать тренировку с силовых упражнений, а уже затем переходить к кардионагрузке. Такой порядок не только помогает эффективнее бороться с лишним весом, но и повышает уровень активности в повседневной жизни.
