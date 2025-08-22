Учёные раскрыли секрет: порядок упражнений меняет скорость жиросжигания

Учёные из Фуцзяньского педагогического университета (Китай) пришли к выводу: порядок выполнения упражнений напрямую влияет на результативность тренировок. Их исследование, опубликованное в Journal of Exercise Science & Fitness (JESF), показало, что силовые упражнения, выполненные до кардионагрузки, помогают быстрее избавиться от лишнего жира и делают человека более активным в течение дня.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 45 молодых людей с ожирением (18-30 лет).

Участников разделили на три группы:

контрольная — без изменений в образе жизни;

тренировочная 1 — начинала с силовых упражнений;

тренировочная 2 — начинала с кардио.

Программа включала:

силовые упражнения (жим лёжа, становая тяга, приседания);

30 минут кардио (велотренажёр).

Тренировки проходили 3 раза в неделю по часу в течение 12 недель.

Участники носили фитнес-трекеры для контроля активности.



Результаты

Обе тренировочные группы улучшили работу сердца, набрали мышечную массу и снизили процент жира.

Но группа, начинавшая с силовых, показала:

более выраженное сжигание общего и висцерального жира;

рост физической активности в повседневной жизни (+3500 шагов в день против +1600 у "кардио-группы");

значительно большие показатели мышечной выносливости и силы.

Почему это работает

Учёные объясняют эффект особенностями энергетического обмена:

Силовые упражнения истощают гликоген — основной источник энергии для мышц.

Когда его запасы падают, организм переключается на использование жировых запасов.

Кардио, выполненное после силовых, усиливает этот метаболический переход и ускоряет жиросжигание.

Вывод

Чтобы добиться максимального результата, стоит начинать тренировку с силовых упражнений, а уже затем переходить к кардионагрузке. Такой порядок не только помогает эффективнее бороться с лишним весом, но и повышает уровень активности в повседневной жизни.