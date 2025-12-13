Похудение без героизма: что происходит, когда перестаёшь себя наказывать

История британки Лизы Мейдмент стала примером того, как личный кризис и осознанная мотивация могут полностью изменить образ жизни и отношение к собственному телу. Об этом сообщает Турпром. Консультант по снижению веса, которая годами помогала другим бороться с лишними килограммами, сама прошла путь глубокой трансформации, сбросив почти 40 килограммов и пересмотрев не только питание, но и образ жизни в целом.

Поворотный момент и внутренняя мотивация

Лиза Мейдмент, 52-летний специалист по снижению веса из Великобритании, долгое время не могла справиться с собственными пищевыми привычками. Стресс, одиночество и ответственность за больную мать она годами "заедала" сладостями и фастфудом. Это давало кратковременное облегчение, но неизбежно приводило к чувству вины и ухудшению самочувствия.

Решающий момент наступил, когда Лиза задумалась о будущем своих детей. Желание быть активной, здоровой и вовлечённой в их жизнь стало для неё главным стимулом начать изменения. С этого момента, как отмечает Турпром, трансформация затронула не только внешний вид, но и общее состояние организма, включая гормональный фон.

Диета, срывы и возвращение к балансу

В июле 2022 года Лиза начала следовать диете "1:1", которую ранее рекомендовала своим клиентам. Постепенно она вернулась к твёрдой пище, заменила вредные перекусы полезными продуктами и начала регулярно заниматься спортом. Ключевым этапом стала работа с эмоциями и отказ от привычки заедать стресс.

"На пути к стройности важно не сдаваться после первых неудач", — говорит Лиза.

"У меня тоже были срывы, особенно во время праздников и дней рождений. Но я сразу же возвращалась к работе и не позволяла себе опускать руки", — подчёркивает она.

Даже в отпуске и при отдыхе в отелях Лиза старается придерживаться разумного подхода к питанию, избегая переедания.

Новое тело и новая уверенность

Рацион Лизы сегодня строится вокруг белковых продуктов, овощей и фруктов. Она придерживается принципа 80/20, при котором основная часть питания остаётся здоровой, а небольшие послабления помогают избежать жёстких ограничений. Важную роль играет и физическая активность: силовые тренировки позволили не только снизить вес, но и укрепить мышцы. Сейчас Лиза поднимает в становой тяге 65 килограммов.

Изменения отразились и на психологическом состоянии. Повысилась уверенность в себе, появились новые знакомства и интерес к жизни. После похудения Лиза решилась на пластическую операцию для удаления лишней кожи.

"Операция помогла мне почувствовать себя женственной и привлекательной", — признаётся Лиза.

"Гарвардская тарелка" даже в отпуске

После снижения веса Лиза стала использовать правило "гарвардской тарелки" не только дома, но и в ресторанах, а также в отелях с системой "всё включено". Как поясняет Турпром, этот принцип предполагает, что половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — цельные злаки, ещё четверть — источники белка, с умеренным добавлением полезных жиров.

Такой подход позволяет сохранять баланс питания без строгих диет и помогает поддерживать результат даже в условиях отдыха.