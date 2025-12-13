Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина, измеряющая живот
Женщина, измеряющая живот
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:48

Похудение без героизма: что происходит, когда перестаёшь себя наказывать

Британка похудела почти на 40 кг после личного кризиса — Турпром

История британки Лизы Мейдмент стала примером того, как личный кризис и осознанная мотивация могут полностью изменить образ жизни и отношение к собственному телу. Об этом сообщает Турпром. Консультант по снижению веса, которая годами помогала другим бороться с лишними килограммами, сама прошла путь глубокой трансформации, сбросив почти 40 килограммов и пересмотрев не только питание, но и образ жизни в целом.

Поворотный момент и внутренняя мотивация

Лиза Мейдмент, 52-летний специалист по снижению веса из Великобритании, долгое время не могла справиться с собственными пищевыми привычками. Стресс, одиночество и ответственность за больную мать она годами "заедала" сладостями и фастфудом. Это давало кратковременное облегчение, но неизбежно приводило к чувству вины и ухудшению самочувствия.

Решающий момент наступил, когда Лиза задумалась о будущем своих детей. Желание быть активной, здоровой и вовлечённой в их жизнь стало для неё главным стимулом начать изменения. С этого момента, как отмечает Турпром, трансформация затронула не только внешний вид, но и общее состояние организма, включая гормональный фон.

Диета, срывы и возвращение к балансу

В июле 2022 года Лиза начала следовать диете "1:1", которую ранее рекомендовала своим клиентам. Постепенно она вернулась к твёрдой пище, заменила вредные перекусы полезными продуктами и начала регулярно заниматься спортом. Ключевым этапом стала работа с эмоциями и отказ от привычки заедать стресс.

"На пути к стройности важно не сдаваться после первых неудач", — говорит Лиза.
"У меня тоже были срывы, особенно во время праздников и дней рождений. Но я сразу же возвращалась к работе и не позволяла себе опускать руки", — подчёркивает она.

Даже в отпуске и при отдыхе в отелях Лиза старается придерживаться разумного подхода к питанию, избегая переедания.

Новое тело и новая уверенность

Рацион Лизы сегодня строится вокруг белковых продуктов, овощей и фруктов. Она придерживается принципа 80/20, при котором основная часть питания остаётся здоровой, а небольшие послабления помогают избежать жёстких ограничений. Важную роль играет и физическая активность: силовые тренировки позволили не только снизить вес, но и укрепить мышцы. Сейчас Лиза поднимает в становой тяге 65 килограммов.

Изменения отразились и на психологическом состоянии. Повысилась уверенность в себе, появились новые знакомства и интерес к жизни. После похудения Лиза решилась на пластическую операцию для удаления лишней кожи.

"Операция помогла мне почувствовать себя женственной и привлекательной", — признаётся Лиза.

"Гарвардская тарелка" даже в отпуске

После снижения веса Лиза стала использовать правило "гарвардской тарелки" не только дома, но и в ресторанах, а также в отелях с системой "всё включено". Как поясняет Турпром, этот принцип предполагает, что половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — цельные злаки, ещё четверть — источники белка, с умеренным добавлением полезных жиров.

Такой подход позволяет сохранять баланс питания без строгих диет и помогает поддерживать результат даже в условиях отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Санкт-Петербург, Новогодняя столица и Русский Север вошли в подборку зимних поездок по России — соцсети вчера в 18:58
Новогодние поездки по России: один маршрут оказался настоящим сюрпризом

Зимние путешествия по России раскрывают праздник по-новому — от огней Петербурга до снежных маршрутов Русского Севера и новогодних столиц страны.

Читать полностью » Эдесса привлекает туристов историческим районом Вароси — Gastronomos вчера в 16:42
Зимняя Эдесса говорит языком сладостей: город превращает вкусы в истории, которые невозможно забыть

Зимняя Эдесса раскрывается через вкус: рождественские десерты из каштанов, айвы и мёда превращают древний город воды в настоящую сладкую столицу северной Греции.

Читать полностью » Путешественники исследуют зимний Урал — Республика Башкортостан вчера в 15:16
4000 километров по зиме и ветру: путь, который может изменить туризм России

От южных степей до северных скал: путешественники впервые пересекут весь Урал на снегоходах, создавая маршрут будущего зимнего туризма.

Читать полностью » Половина туристов на Новый год выберет горнолыжный кластер Сочи — ТАСС вчера в 14:59
Сочи без снега, но с аншлагом: город готовится принять полмиллиона гостей

Курорт готовится встретить полмиллиона туристов без снега, но с усиленными мерами безопасности и верой в свою "батарейку" — особую энергетику Сочи.

Читать полностью » Власти Китая рекомендовали гражданам не ездить в Японию — АТОР вчера в 14:47
Туристы застряли между небом и политикой: рейсы в Японию исчезают с табло

Китай ограничивает авиасообщение с Японией после политического обострения, но российские туроператоры уверяют: массовых срывов рейсов нет.

Читать полностью » Эмираты стали самым дешёвым направлением для зимнего отдыха — Столица 58 вчера в 14:35
Солнце по акции: декабрьские туры в Эмираты рушат привычные цены

Зимой 2025 года привычный Египет уступил место новому лидеру пляжного отдыха. Неожиданно для туристов, выгоднее всего оказалось лететь в Эмираты.

Читать полностью » Июль, апрель и сентябрь названы самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году — страховщики вчера в 12:58
Россияне выбирают отпуск в 2026 году по-новому: секрет удачных дат оказался не там, где ждали

Как выбрать лучший месяц для отпуска в 2026 году, совместить праздники, деньги и погоду и подобрать страну для комфортного и выгодного отдыха.

Читать полностью » Леголенд объявил о запуске тематической территории Поттерианы — La Rédac' вчера в 10:41
Гарри Поттер в стиле Lego: Европа получает свой собственный портал в мир волшебства

Леголенд готовит масштабную зону по вселенной Гарри Поттера — с аттракционами, магическими локациями и уникальным отелем Хогвартса. Почему этот проект обещает стать главным открытием сезона?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ребекка Дайан выбрала духи Diptyque Do Son для повседневного ношения — Vogue
Общество
Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года — Авито Услуги
Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников — Минобороны
Общество
В Пензенской области введён режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Общество
Миронов заявил о перегрузке учителей из-за учебной программы — депутат Госдумы
Экономика
Объём вкладов в Кабардино-Балкарии достиг 48,4 млрд рублей — Залина Бейтуганова
Красота и здоровье
Макияж в офисе повышает риск воспалений кожи — дерматолог Ильчук
Красота и здоровье
Зимняя одышка в покое может указывать на осложнения — терапевт Серебрякова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet