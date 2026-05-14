Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Расстройство пищевого поведения
Расстройство пищевого поведения
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:38

Похудение после операции впечатляет: эта ошибка часто портит результат

Быстрое снижение веса при тяжелом ожирении возможно после бариатрической операции, но без работы с пищевым поведением килограммы могут вернуться, пояснила диетолог, врач общей практики Лидия Ионова. О том, за счет чего можно избавиться от десятков килограммов при лишнем весе, она пояснила в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Lenta.ru сообщило, что блогерша похудела на семьдесят три килограмма за год и поразила пользователей сети внешностью до и после преображения.

Ионова отметила, что при весе около ста шестидесяти килограммов в двадцать пять лет бариатрическая хирургия действительно может стать одним из ключевых способов снижения веса. По ее словам, девушка добилась результата именно благодаря операции.

"Она похудела за счет бариатрической хирургии, это первая и самая главная причина, она сделала продольную резекцию желудка. Часть желудка отрезается, в результате человек не может есть большими порциями, уменьшается всасывание", — пояснила Ионова.

При этом специалист подчеркнула, что одной операции недостаточно. После такого вмешательства человеку важно менять пищевые привычки и разбираться с причинами набора веса, поскольку тяжелое ожирение часто связано с расстройством пищевого поведения.

"Как правило, это расстройство пищевого поведения, компульсивное переедание. Очень часто это травматический опыт, который человек прожил, поэтому обязательно нужна помощь психолога-психотерапевта. Без такого рода поддержки есть огромные риски к тому, что даже после бариатрии вес вернется", — предупредила диетолог.

По ее словам, важно пожизненное сопровождение гастроэнтеролога и диетолога, поскольку после вмешательства меняется всасывание не только веществ, связанных с лишним весом, но и витаминов и минералов. При этом, подчеркнула эксперт, без подобной операции, пациенты худели максимально при большом весе на сорок пять- пятьдесят килограммов за полтора-два года.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секретные приёмы КГБ: как разведчики пили литрами и оставались трезвыми 06.05.2026 в 9:17

Архивные документы открывают неожиданные подробности того, как профессионалы невидимого фронта использовали застольные беседы для достижения целей.

Читать полностью » Эти образования на коже есть почти у всех: почему папилломы вдруг начинают расти активнее 05.05.2026 в 17:03

Дерматолог Олеся Вишня объяснила NewsInfo, почему нельзя полностью предотвратить появление папиллом.

Читать полностью » Хантавирус не устроит эпидемию, но ударить может тяжело: где россияне рискуют заразиться 05.05.2026 в 12:14

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал NewsInfo о рисках хантавируса для россиян.

Читать полностью » Молодым женщинам там делать нечего: почему сбор мазута может стать опасной ошибкой 04.05.2026 в 14:45

Гинеколог Любовь Ерофеева рассказала NewsInfo о факторах риска для репродуктивного здоровья женщин.

Читать полностью » Скорость до 150 км/ч: к чему приводит блокировка естественных рефлексов 04.05.2026 в 9:32

Попытки сделать естественный процесс менее заметным окружающим могут обернуться неприятными последствиями, требующими вмешательства врачей разных профилей.

Читать полностью » Время не ждет: 96 часов, чтобы защитить ребенка от клещевого энцефалита 03.05.2026 в 15:53

Обнаружение паразита на коже ребенка требует мгновенной реакции и правильных действий, чтобы минимизировать риски развития опасных инфекционных заболеваний.

Читать полностью » Клещевой энцефалит: почему бесплатная прививка доступна не всем 30.04.2026 в 17:46

С приходом тепла и пробуждением природы активизируются опасные переносчики болезней, требующие особого внимания к мерам личной и государственной профилактики.

Читать полностью » Полис ДМС больше не гарантирует опытного врача: клиники тихо меняют правила игры 30.04.2026 в 16:38

Эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко объяснил NewsInfo, почему клиники выводят популярных врачей из ДМС.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Заемщики массово растягивают ипотеку на максимум: секрет не в желании платить тридцать лет
Наука
Иммунитет из СССР: какие психологические ловушки не коснутся рождённых там
Садоводство
Стыдные грядки в прошлом: дизайнерский огород – новый тренд, меняющий ваш ландшафт
Экономика
Нейросети проверяют резюме по своим правилам: одна фраза может стоить хорошей вакансии
Недвижимость
Один раз чуть не переплатил за ЖКУ: разобрался, теперь плачу вдвое меньше
Россия
Первая зарплата в 14: где и с кем можно работать юным россиянам легально
Наука
Роковое решение: Сталин отправил команду на смерть, и об этом молчали
Садоводство
Рискуете урожаем: прогрейте грядки в теплице всего за 3 дня и забудьте о проблемах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet