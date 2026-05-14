Похудение после операции впечатляет: эта ошибка часто портит результат

Быстрое снижение веса при тяжелом ожирении возможно после бариатрической операции, но без работы с пищевым поведением килограммы могут вернуться, пояснила диетолог, врач общей практики Лидия Ионова. О том, за счет чего можно избавиться от десятков килограммов при лишнем весе, она пояснила в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Lenta.ru сообщило, что блогерша похудела на семьдесят три килограмма за год и поразила пользователей сети внешностью до и после преображения.

Ионова отметила, что при весе около ста шестидесяти килограммов в двадцать пять лет бариатрическая хирургия действительно может стать одним из ключевых способов снижения веса. По ее словам, девушка добилась результата именно благодаря операции.

"Она похудела за счет бариатрической хирургии, это первая и самая главная причина, она сделала продольную резекцию желудка. Часть желудка отрезается, в результате человек не может есть большими порциями, уменьшается всасывание", — пояснила Ионова.

При этом специалист подчеркнула, что одной операции недостаточно. После такого вмешательства человеку важно менять пищевые привычки и разбираться с причинами набора веса, поскольку тяжелое ожирение часто связано с расстройством пищевого поведения.

"Как правило, это расстройство пищевого поведения, компульсивное переедание. Очень часто это травматический опыт, который человек прожил, поэтому обязательно нужна помощь психолога-психотерапевта. Без такого рода поддержки есть огромные риски к тому, что даже после бариатрии вес вернется", — предупредила диетолог.

По ее словам, важно пожизненное сопровождение гастроэнтеролога и диетолога, поскольку после вмешательства меняется всасывание не только веществ, связанных с лишним весом, но и витаминов и минералов. При этом, подчеркнула эксперт, без подобной операции, пациенты худели максимально при большом весе на сорок пять- пятьдесят килограммов за полтора-два года.