арест
© freepik.com by denisapolka is licensed under public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:18

В Дагестане раскрыта деятельность организованной группы похитителей

Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека

Советский районный суд Махачкалы принял решение об избрании строгой меры пресечения для шестерых жителей Республики Дагестан, подозреваемых в организации похищения человека с целью получения крупного денежного выкупа. Все фигуранты будут содержаться под стражей до середины октября текущего года.

Согласно материалам, предоставленным объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции республики, инцидент произошел еще в июне. По версии следствия, злоумышленники путем обмана заманили жителя столицы региона в автомобиль, заблокировали двери и принудительно доставили его в одно из помещений, расположенных на территории Хасавюртовского района.

На месте преступники применили к потерпевшему физическое насилие, чтобы принудить его согласиться на передачу им суммы в размере шести с половиной миллионов рублей. После того как мужчина дал требуемое согласие, его освободили.

Уголовное дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: "Похищение человека, совершенное организованной группой" и "Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере". Ранее сообщалось, что задержания подозреваемых произошли в результате комплекса оперативных мероприятий и обысков, проведенных правоохранительными органами одновременно в Москве и Махачкале.

