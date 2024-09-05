Фестиваль науки в Минске: удивительные химические опыты и захватывающие соревнования робособак

На Фестивале науки в Минске покажут химические опыты и соревнования робособак

7 сентября в белорусской столице состоится масштабное мероприятие, посвященное популяризации науки и технологий - Фестиваль науки. Организаторы из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова подготовили насыщенную программу, включающую в себя увлекательные научные шоу, познавательные лекции ведущих исследователей и захватывающие соревнования роботов.

В рамках проекта "Наука 0+" представители российских университетов, научных учреждений и компаний представят гостям фестиваля разнообразные научные направления. На тематических площадках, посвященных медицине, космосу, биологии и другим областям, гости смогут получить новые знания, задать интересующие вопросы экспертам и познакомиться с последними достижениями в различных сферах.

Центральное место в программе займет зрелищное научное шоу, где будут продемонстрированы эффектные химические реакции и увлекательные научные демонстрации. Посетители смогут стать очевидцами динамичных соревнований робособак, попробовать управлять настольными роботами, узнать о технологии 3D-печати и открыть для себя мир полимеров.

В фестивале примут участие известные учёные и популяризаторы науки из МГУ, РНИМУ, МГАВМиБ, РТУ МИРЭА, РГУ нефти и газа, Института медико-биологических проблем РАН, Новгородского государственного университета, а также представители Совместного российско-китайского университета, парка "Зарядье", "Росатома", "Спутниковых инновационных космических систем" и других организаций.

Кроме того, гостей ожидает интеллектуальный тест на эрудицию, организованный главным редактором научно-популярного издания "Кот Шредингера", а также выставка фотографий победителей конкурса научно-популярной журналистики "Снимай науку". Мероприятие пройдёт в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси.

Ректор МГУ Виктор Садовничий убеждён, что проведение Фестиваля науки в Минске - это значимый шаг в развитии научной культуры и укреплении сотрудничества между образовательными учреждениями, научными организациями и бизнесом. По мнению ректора, фестиваль предоставляет каждому участнику уникальную возможность расширить свои знания, пообщаться с ведущими специалистами, найти единомышленников и открыть для себя новые горизонты в мире науки.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа , Zedlik , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )