Пока зима точит зубы, сети наводят порядок: как энергосистема готовится к главному экзамену

Подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону традиционно выходит на первый план в регионах, где устойчивость энергоснабжения напрямую влияет на безопасность и комфорт жителей. В 2025 году акцент был сделан не только на плановые ремонты, но и на обновление ключевых элементов инфраструктуры. Об этом сообщает отраслевое издание Energyland.info.

Обслуживание подстанций и обновление оборудования

В рамках ремонтной кампании специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт подстанционного оборудования на десятках объектов. Были заменены комплектующие, выработавшие нормативный ресурс, что позволило снизить риски технологических отказов в период повышенных нагрузок.

Отдельное внимание уделили актуализации диспетчерских наименований. Обновления проведены на 54 объектах, что повышает точность управления сетями и ускоряет взаимодействие оперативного персонала при нештатных ситуациях.

Расчистка охранных зон ЛЭП

Параллельно велись профилактические работы на линиях электропередачи. Специалисты расчистили охранные зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади 26,5 гектара. Такие мероприятия считаются одним из ключевых факторов предотвращения аварий, особенно в осенне-зимний период.

Удаление растительности снижает вероятность повреждения проводов при сильном ветре, снегопадах и обледенении. Это напрямую влияет на стабильность электроснабжения и уменьшает число технологических отключений.

Работы в распределительных сетях

В распределительных сетях ремонтная программа 2025 года включала масштабный комплекс мероприятий. В ходе работ было заменено 187 опор, что позволило повысить надежность воздушных линий и привести их в соответствие с современными требованиями.

Кроме того, выполнен монтаж свыше 24 километров нового самонесущего изолированного провода напряжением 0,4 кВ, а также перетяжка более 3,9 километра проводов. Эти меры направлены на снижение потерь электроэнергии и повышение устойчивости сетей к неблагоприятным погодным условиям.

Все выполненные работы ориентированы на улучшение технического состояния электросетевой инфраструктуры и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей в наступивший отопительный сезон.