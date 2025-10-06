Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старинные сторожевые башни в Куртатинском ущелье
Старинные сторожевые башни в Куртатинском ущелье
© commons.wikimedia.org by Ivan Anastasin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:04

Пока строили дорогу — нашли древний город: случайная находка перевернула археологию Кавказа

В Дагестане обнаружено древнее поселение V тысячелетия до н. э. — археологи РАН

Археологи Российской академии наук сделали открытие, способное переписать историю заселения Кавказа. На юге Дагестана найдено древнее поселение, которому около семи тысяч лет. Новый памятник, получивший название "Дагогнинское-2", стал одним из важнейших свидетельств эпохи энеолита — времени, когда человек только осваивал металл и переходил от камня к меди.

Сравнение культурных слоёв поселения

Эпоха Датировка Характер находок Значение
Бронзовый век III-II тысячелетия до н. э. Керамика, украшения, орудия из металла Позднее развитие ремёсел
Энеолит (медно-каменный век) V тысячелетие до н. э. Каменные и костяные инструменты, следы меди Начало металлургии и земледелия

Советы шаг за шагом: как археологи восстанавливают прошлое

  1. Полевые раскопки. Исследователи проводят спасательные работы перед строительством объектов инфраструктуры, чтобы сохранить древние артефакты.

  2. Определение культурных слоёв. По типу керамики и глубине залегания специалисты выделяют эпохи и периоды.

  3. Лабораторный анализ. Радиоуглеродные исследования помогают уточнить возраст находок.

  4. Изучение артефактов. Обсидиан, кость и медь показывают уровень технологий и торговых связей.

  5. Реконструкция быта. По формам жилищ и следам растений археологи восстанавливают образ жизни древних земледельцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что земледелие на Северном Кавказе возникло только в бронзовом веке.
    Последствие: недооценка роли региона в ранней истории человечества.
    Альтернатива: признать, что первые земледельцы жили здесь уже 7 тысяч лет назад.

  • Ошибка: полагать, что древние общины были изолированы.
    Последствие: игнорирование торговых и культурных связей.
    Альтернатива: учитывать обмен обсидианом, медью и ремесленными знаниями между Кавказом и Передней Азией.

  • Ошибка: считать, что поселения того времени были примитивными.
    Последствие: неверное представление о технических возможностях древних людей.
    Альтернатива: опираться на реальные данные — развитое земледелие, скотоводство и строительство.

А что если…

А что если побережье Каспийского моря действительно было древним "коридором цивилизаций"? Тогда Кавказ станет ключевым звеном в истории распространения земледелия и металлургии по Евразии. Это объяснит, почему именно здесь сформировались уникальные культуры, сочетавшие черты Ближнего Востока и местных традиций.

Плюсы и минусы открытия для науки и региона

Плюсы Минусы
Расширяет представления о миграциях древних людей Требует масштабных раскопок и финансирования
Подтверждает древние торговые связи Кавказа с Южным регионом Угроза разрушения памятников при строительстве
Укрепляет научную и культурную идентичность региона Необходимость долгих исследований для точного датирования
Повышает интерес к археологическому туризму Опасность вандализма и вывоз артефактов

FAQ

Где находится "Дагогнинское-2"?
Недалеко от города Дагестанские Огни, неподалёку от побережья Каспийского моря.

Каков возраст поселения?
Около семи тысяч лет — V тысячелетие до нашей эры.

Что нашли археологи?
Керамику, обсидиановые орудия, украшения, остатки жилищ и культурные слои эпохи энеолита.

Почему находка важна?
Она показывает, что первые земледельцы добрались до Северного Кавказа гораздо раньше, чем предполагалось.

Мифы и правда

  • Миф: древние дагестанские поселения были изолированы.
    Правда: обсидиан и медные артефакты указывают на дальние торговые связи с Арменией и Грузией.

  • Миф: на Кавказе металлургию освоили только во времена бронзового века.
    Правда: жители Дагогнинского-2 уже знали обработку меди в V тысячелетии до н. э.

  • Миф: энеолит — малозначимый период.
    Правда: именно в эту эпоху человечество сделало переход к сложным обществам и хозяйству.

Исторический контекст

Энеолит, или медно-каменный век, стал переломным моментом в развитии человеческой цивилизации. Примерно 6-7 тысяч лет назад люди начали использовать медь, приручать животных и выращивать злаки. На Кавказе этот процесс шёл параллельно с Месопотамией и Малой Азией. Открытие "Дагогнинского-2" показывает, что регион не был периферией — напротив, здесь формировались ключевые технологии будущего бронзового века.

Три интересных факта

  1. Обсидиан, найденный в слоях поселения, привезён с территории нынешней Армении — это более 500 км от места раскопок.

  2. Археологи нашли следы возможного винограда — одни из самых древних на Кавказе.

  3. Круглые жилища, обнаруженные на поселении, напоминали юрты и использовались для поддержания тепла и защиты от ветров.

