Пока старшая ходила в школу, младший умирал: история, которую слишком долго не замечали

В Норильске произошла трагедия, которая вскрыла тяжелые проблемы в системе социальной защиты. В одной из многодетных семей от истощения и обезвоживания умер пятимесячный ребенок. Об этом сообщает издание StarHit, ссылаясь на материалы следствия и источники, знакомые с ситуацией.

Что произошло в семье

Погибший младенец родился полностью здоровым, его вес при рождении составлял около 3 900 граммов. После выписки из роддома семью посещала медицинская сестра, однако впоследствии мать привела ребенка в поликлинику лишь один раз, несмотря на обязательные ежемесячные осмотры в первый год жизни.

35-летняя женщина воспитывала четверых детей и, по данным следствия, вела асоциальный образ жизни. У нее появился новый возлюбленный, из-за чего она регулярно оставляла детей одних и надолго уходила из дома. Вся ответственность легла на плечи старшей дочери — 15-летней школьницы. В квартире царил беспорядок, продуктов практически не было. Девочка кормила младших сестёр и грудного брата два раза в день кашей на воде. Иногда мать возвращалась и приносила минимальный набор еды — макароны или тушёнку.

Почему трагедию долго не замечали

Несмотря на тяжелые условия, старшая дочь продолжала регулярно ходить в школу, поэтому у окружающих не возникало подозрений о происходящем в семье. Подросток боялась, что у матери возникнут проблемы с законом, и старалась скрывать реальное положение дел.

"Погибший от истощения и обезвоживания малыш родился здоровым, его вес при рождении был около 3900 граммов. Также нам стало известно, что к семье после выписки матери и ребенка из роддома приходила медсестра. Ранее мы сообщали, что мать приходила с малышом в поликлинику только один раз, хотя в течение первого года жизни младенца посещать медучреждение необходимо раз в месяц", — сообщает источник.

Реакция властей и ход расследования

В настоящее время мать арестована на период следствия. Остальные дети изъяты из семьи и находятся в медицинском учреждении, их состояние удалось стабилизировать. История вызвала резонанс на федеральном уровне.

По ситуации высказалась депутат Государственной думы Нина Останина, резко раскритиковав работу социальных служб и органов опеки.

"Дети недоедали, а в многодетной семье это вообще недопустимо. Если она пропивала все пособия, где же было зоркое око нашей власти? Надо бить в набат. Органы опеки, социальные службы и ответственные чиновники должны нести ответственность за оставление детей в опасности", — заявила она.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии и оценивать действия должностных лиц, которые должны были контролировать условия жизни детей.