Пока экипаж держится спокойно — техника идёт на прорыв: ледокол берёт Марию на буксир из льдов

В акватории Берингова моря на Чукотке развивается операция по освобождению судна, застрявшего во льдах в начале января. Ледовая обстановка в районе поселка Беринговского осложнила судоходство, но ситуация с экипажем остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Подход ледокола к застрявшему судну

Ледокол "Евпатий Коловрат" подошел к теплоходу "Мария", который не смог самостоятельно выйти из ледового плена. Судно оказалось заблокировано льдами в акватории Берингова моря, что потребовало привлечения специализированного флота. Подход ледокола стал ключевым этапом в операции по восстановлению движения.

По информации надзорного ведомства, освобождение теплохода должно начаться в ближайшее время. Действия координируются с учетом ледовой обстановки и технических возможностей судов, задействованных в операции.

"Ледокол подошел к теплоходу "Мария". В ближайшее время начнет операцию по освобождению судна", — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Обстановка в районе Беринговского

Теплоход застрял во льдах в начале января в районе поселка Беринговского. Этот участок Берингова моря в зимний период нередко характеризуется сложными условиями для навигации, особенно при усилении ледообразования. Именно эти факторы и стали причиной остановки судна.

Несмотря на сложную ситуацию, угрозы безопасности жизни и здоровью экипажа нет. Судно обеспечено всем необходимым, а состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Ведомства подчеркивают, что развитие событий находится под постоянным контролем.

Экипаж и меры безопасности

На борту теплохода "Мария" находятся почти 20 человек. Все они остаются на судне в ожидании завершения ледокольной операции. Связь с экипажем поддерживается, экстренных сигналов или сообщений о нештатных ситуациях не поступало.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре отмечают, что подобные случаи в регионе требуют оперативного реагирования из-за удаленности населенных пунктов и суровых климатических условий. Подключение ледокола позволяет минимизировать риски и сократить время нахождения судна во льдах.