15 Пожарных находятся в тяжелом состоянии из-за атаки беспилотников в Пролетарске Ростовской области

В результате атаки беспилотников в городе Пролетарске Ростовской области число пострадавших возросло до 47 человек, сообщили в медицинских службах. В числе пострадавших оказались пожарные, которые боролись с огнём.

15 пожарных получили серьёзные травмы и были госпитализированы, остальные 32 человек пострадали меньше и были отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о 42 пострадавших пожарных. По поручению губернатора Ростовской области в Пролетарск была направлена дополнительная бригада врачей.

Пожар на складах дизельного топлива начался 18 августа из-за атаки трёх украинских беспилотников. Обломки дронов упали на территорию складов, что привело к возгоранию топлива.

Ситуация требует особого внимания, и власти региона делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшим.

