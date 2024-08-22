15 Пожарных находятся в тяжелом состоянии из-за атаки беспилотников в Пролетарске Ростовской области

В результате атаки беспилотников в городе Пролетарске Ростовской области число пострадавших возросло до 47 человек, сообщили в медицинских службах. В числе пострадавших оказались пожарные, которые боролись с огнём.
15 пожарных получили серьёзные травмы и были госпитализированы, остальные 32 человек пострадали меньше и были отпущены на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось о 42 пострадавших пожарных. По поручению губернатора Ростовской области в Пролетарск была направлена дополнительная бригада врачей.
Пожар на складах дизельного топлива начался 18 августа из-за атаки трёх украинских беспилотников. Обломки дронов упали на территорию складов, что привело к возгоранию топлива.
Ситуация требует особого внимания, и власти региона делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшим.
Фото: From Wikimedia Commons/ Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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