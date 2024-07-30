В Крыму произошло возгорание в торговом центре "Лоцман", что привело к началу прокурорской проверки. Информация об инциденте поступила от пресс-службы надзорного ведомства региона.

Согласно полученным данным, очаг пожара возник на третьем уровне торгового комплекса. Местный телеканал "Крым-24" уточнил, что возгорание началось в помещении, предназначенном для детей.

На момент сообщения пламя охватило территорию в 500 квадратных метров, что привело к частичному разрушению кровельного покрытия здания.

Службы экстренного реагирования оперативно эвакуировали около 130 человек, находившихся в торговом центре. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. На месте происшествия работают 70 специалистов, задействовано 29 единиц специальной техники.

Для контроля ситуации на место прибыл временно исполняющий обязанности прокурора Центрального района Симферополя Павел Дашковский.

Это не единственный пожар в Крыму за последнее время. Ранее "Крым 24" сообщал о нескольких возгораниях в Керчи, включая район стадиона имени 50-летия Октября и микрорайон Японка. По словам заместителя руководителя крымского управления МЧС Андрея Павлюченко, причинами этих инцидентов могли стать сильные порывы ветра и перебои в электроснабжении.

Фото: From Wikimedia Commons/ State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)