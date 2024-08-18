Турецкие курорты на западе страны охватили лесные пожары

В Турции четвертый день продолжаются масштабные лесные пожары

Уже четвёртый день в турецком Измире, популярном курорте на западе страны, бушует лесной пожар. Из-за сильного ветра, высокой влажности и появления новых очагов возгорания пожарным бригадам очень трудно бороться с огнём. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Борьба с лесными пожарами не прекращается. Помимо Измира, огонь охватил леса в провинциях Айдын, Мугла, Болу и Маниса. Из-за неблагоприятных погодных условий и постоянного появления новых очагов работа спасателей значительно усложняется.

По информации министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в настоящее время в Турции действуют восемь крупных очагов лесных пожаров.

Газета Hürriyet сообщает о задержании пяти человек в связи с лесными пожарами, охватившими страну. Задержание было проведено по решению главы МВД Турции Али Ерликая.

Из-за пожара в Измире были эвакуированы 4159 человек. Газета Hürriyet продолжает следить за ситуацией и оперативно информирует читателей о последних новостях.

Фото: From Wikimedia Commons/ Forest Service, USDA