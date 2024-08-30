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На улице Новая в Нижнем Новгороде во время джаз-концерта случился пожар
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Джазовый концерт в Нижнем закончился раньше из-за вспыхнувшего пожара

На улице Новая в Нижнем Новгороде во время джаз-концерта случился пожар

В Нижнем Новгороде во время джазового концерта произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел в культурном пространстве «Заповедные кварталы». По словам очевидцев, во время выступления произошло короткое замыкание, и загорелась проводка.

Согласно информации от МЧС Нижегородской области, пожар случился в здании на улице Новая. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что в помещении горела внутренняя стена. Площадь возгорания составила 0,4 квадратных метра, и огонь был быстро потушен.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС России выясняют причины возгорания.

Фото: From Wikimedia Commons/ Neworleansjazzvipers (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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