Джазовый концерт в Нижнем закончился раньше из-за вспыхнувшего пожара

В Нижнем Новгороде во время джазового концерта произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».
Инцидент произошел в культурном пространстве «Заповедные кварталы». По словам очевидцев, во время выступления произошло короткое замыкание, и загорелась проводка.
Согласно информации от МЧС Нижегородской области, пожар случился в здании на улице Новая. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что в помещении горела внутренняя стена. Площадь возгорания составила 0,4 квадратных метра, и огонь был быстро потушен.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС России выясняют причины возгорания.
Фото: From Wikimedia Commons/ Neworleansjazzvipers (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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