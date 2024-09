Лесной пожар близ Вены может дойти до жилых домов

В понедельник в районе Генсерндорф-Зюд, расположенном в федеральной земле Нижняя Австрия, произошёл лесной пожар. Из-за сильного задымления были эвакуированы около 20 жилых домов.

Глава округа Георг Шикер объяснил, что эвакуация была необходима из-за сильного задымления, но пожарным удалось взять огонь под контроль.

Представитель полиции Штефан Лойдл сообщил, что пожар представляет опасность для жилого массива в районе Генсерндорф-Зюд. Для борьбы с огнём были привлечены около 230 пожарных и 51 единица специализированной техники.

По оценкам специалистов, площадь пожара составляет 15 гектаров. Изначально огонь возник в поле и затем распространился на лесной массив к юго-востоку от Генсерндорфа.

В понедельник днём начался пожар в поле, который затем перекинулся на лесной массив. Георг Шикер сообщил, что огнём охвачена территория от 12 до 15 гектаров.

Несмотря на то что пожарным удалось локализовать огонь, работы по его ликвидации продолжаются. Сильный ветер усложняет процесс тушения.

