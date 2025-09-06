Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хризантемы и астры
Хризантемы и астры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:10

Красота, которая убивает: самые ядовитые декоративные растения

Врачи напомнили об опасности декоративных растений, растущих рядом с человеком

Многие декоративные растения, которые можно встретить в парках, на дачных участках или даже в домашних условиях, обладают ядовитыми свойствами. Несмотря на привлекательный внешний вид, они могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека и животных.

Паслён бесплодный

Это растение внешне напоминает морковь или петрушку, из-за чего его легко перепутать с безобидной культурой. Но внутри скрыта опасность: паслён содержит цикутоксин — сильнодействующий алкалоид. Его воздействие способно вызвать судороги, паралич, тошноту, нарушения сердечного ритма и проблемы со зрением.

Молочай

Яркие формы и необычная окраска делают молочай популярным в декоративном озеленении. Однако его млечный сок при контакте с кожей или слизистыми вызывает ожоги, раздражения и аллергические реакции. Даже кратковременное соприкосновение может привести к болезненным последствиям.

Белая азалия

Этот кустарник известен своими крупными и ароматными цветами. Во время цветения он особенно красив, но именно тогда представляет максимальную опасность: в его тканях содержатся гликозиды. Попав в организм, они провоцируют тошноту, рвоту, резкое снижение давления и общую слабость. При подозрении на отравление азалией требуется срочная медицинская помощь.

Олеандр

Популярный декоративный кустарник с обильным цветением украшает парки и сады. Но все его части — от листьев до цветов — насыщены кардиотоксинами. Эти вещества опасны для сердца и дыхательной системы, а при попадании внутрь могут вызвать тяжёлые нарушения сердечного ритма.

Белена

Растение с крупными ароматными цветами содержит сильные алкалоиды — скополамин и гиосциамин. Их действие сопровождается галлюцинациями, сонливостью, ухудшением зрения и проблемами с сердцем. Белена известна своим ядовитым воздействием с древних времён и до сих пор остаётся одной из самых опасных растений.

Итог

Опасные растения часто растут рядом с нами и могут обмануть своей красотой. Знание их особенностей помогает избежать отравлений и беречь здоровье. Если есть сомнения, лучше не трогать незнакомые растения и уж тем более не использовать их в пищу.

