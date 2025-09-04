Ужин с сюрпризом: какой гриб может стоить жизни

Сезон тихой охоты традиционно привлекает тысячи любителей грибов, но вместе с удовольствием от сбора даров леса возникает и серьезная угроза для здоровья. Среди наиболее опасных грибов выделяется бледная поганка — именно её специалисты называют абсолютным лидером по токсичности.

Самый ядовитый гриб

Бледная поганка содержит токсины, которые действуют стремительно и разрушительно. Уже через несколько часов после употребления начинаются тяжелейшие поражения печени, возможен отек мозга, а в ряде случаев отравление заканчивается смертью.

"Отравление бледной поганкой может привести к необходимости экстренной трансплантации печени", — пояснил врач-педиатр Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Михаил Власов.

По данным специалистов, смертность при таком отравлении достигает 50%. Похожий эффект оказывает и мухомор вонючий — его токсины вызывают те же клинические проявления.

Опасные двойники съедобных грибов

Не меньшую угрозу представляют строчки обыкновенные. Несмотря на то что их иногда принимают за безобидные весенние грибы, в их составе содержатся вещества, поражающие печень и почки. Кроме того, они могут вызывать судороги и другие неврологические нарушения.

Опасность таится и в свинушках. Эти грибы способны провоцировать паксилюсный синдром, механизм которого до конца не изучен. Известно лишь, что он сопровождается тошнотой, рвотой, диареей и постепенно приводит к поражению внутренних органов.

Подступная опасность

Особую сложность представляет тот факт, что симптомы отравления некоторыми грибами проявляются не сразу. Врач отметил, что при употреблении свинушек признаки могут появиться только после повторного приема. Это связано с накоплением токсинов в организме.

Грибы, вызывающие мускариновый синдром

Существуют и другие ядовитые представители грибного царства — волоконницы и говорушки. Их употребление приводит к так называемому мускариновому синдрому.

Состояние характеризуется следующими проявлениями:

• чрезмерное слюноотделение;

• усиленное потоотделение;

• замедление сердечного ритма;

• бронхоспазм.

Последний симптом особенно опасен, так как способен вызвать остановку дыхания.

Итог

Опасность отравления грибами заключается не только в высокой токсичности, но и в сложности диагностики. Симптомы могут проявляться через несколько часов или даже дней, что затрудняет своевременное оказание помощи. Чтобы избежать риска, врачи настоятельно рекомендуют собирать только хорошо знакомые грибы и никогда не пробовать сомнительные находки.