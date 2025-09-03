Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смесь сушёных грибов для супа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 4:18

Сатанинский гриб маскируется под боровик: ошибка может стоить жизни

Среди лесных грибов встречаются не только полезные и съедобные, но и крайне опасные виды. Врач-терапевт НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Дарья Умрик в беседе с NEWS. ru рассказала о рисках, связанных с употреблением сатанинского гриба (Rubroboletus satanas).

Чем опасен сатанинский гриб

Этот гриб внешне напоминает боровик, из-за чего его часто путают со съедобным аналогом. Однако в отличие от белого гриба он содержит сильные токсины.

"Сатанинский гриб часто путают с боровиком. В основном его яд воздействует на ЖКТ. Особенно ядовит гриб в сыром виде, но не утрачивает опасных свойств и при термической обработке. Даже совсем небольшое количество съеденных грибов может привести к серьезному отравлению, первыми признаками которого становятся тошнота, рвота, диарея, боли в животе и слабость", — добавила Умрик.

Яд действует прежде всего на желудочно-кишечный тракт, но при повторном употреблении токсические вещества поражают и внутренние органы.

Симптомы отравления

Опасность сатанинского гриба заключается в том, что первые признаки могут проявиться довольно быстро:
• тошнота и рвота;
• боли в животе;
• диарея;
• общая слабость и головокружение.

При тяжелой интоксикации к этим симптомам добавляются признаки поражения печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

Последствия многократного употребления

По словам эксперта, регулярное попадание токсинов в организм может привести к серьёзным нарушениям. Уже на третьи-четвёртые сутки развивается поражение печени и почек, требующее интенсивного лечения в условиях стационара.

Что делать при отравлении

Если после употребления грибов появились тревожные симптомы, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Самолечение в случае отравления ядовитыми грибами может быть опасным для жизни.

Врачи рекомендуют собирать в лесу только хорошо знакомые и проверенные виды грибов. При малейших сомнениях лучше отказаться от "добычи", чем рисковать здоровьем.

