Воад может быть опасна! Вот что каждый путешественник должен знать

Путешествия — это не только новые впечатления, но и шанс столкнуться с рядом неожиданных проблем, особенно когда речь идет о гастрономическом опыте. Экзотические блюда, уличная еда и незнакомые напитки могут принести не только радость, но и отравление, если не соблюдать меры предосторожности. Но не переживайте: с этим можно справиться, если заранее подготовиться и знать, что делать, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. В этой статье мы поделимся практическими рекомендациями, как не попасть в ловушку пищевых заболеваний и отравлений.

Что может стать причиной отравления в путешествии

Пищевые отравления в поездках могут возникать по множеству причин. Не всегда виноваты экзотические продукты — в большинстве случаев это результат контакта с загрязнённой водой или плохими санитарными условиями.

Загрязнённая вода: основная угроза

Одной из главных причин пищевых отравлений в экзотических странах, таких как Таиланд, Индия, Малайзия и Бразилия, является небезопасная вода. В этих регионах водоёмы и даже питьевая вода могут содержать кишечную палочку и другие патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, вода, использованная для мытья овощей и фруктов, может быть заражена бактериями, что увеличивает риск отравлений. Сюда также относятся напитки с льдом, который часто делают из водопроводной воды, не подвергавшейся очистке.

Поверхности в общественном транспорте

В поездках мы часто пользуемся общественным транспортом, арендуем автомобили или просто сидим в ресторанах, где касаемся различных поверхностей. Грязные руки, контактирующие с поручнями, ручками дверей и столами, могут передавать патогены. Если не мыть руки вовремя, они могут попасть в рот, что приводит к риску заражения.

Немытые овощи и фрукты

Немытые овощи и фрукты с уличных рынков и ларьков могут стать причиной отравления. Хотя соблазн съесть свежие плоды прямо на месте велик, на них могут оставаться опасные бактерии и пестициды. Мыть овощи и фрукты следует обязательно, особенно в странах с высоким риском загрязнения воды.

Экзотическая еда

Экзотическая кухня может стать настоящим испытанием для вашего желудка. Блюда с большим количеством специй, острые соусы и необычные сочетания продуктов могут нарушить пищеварение у тех, кто не привык к таким гастрономическим экспериментам. Особенно стоит быть осторожными с едой в странах Азии, где острые блюда с пряностями подаются очень часто.

Как не отравиться в отпуске: 10 простых рекомендаций

Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить здоровье в путешествии, важно придерживаться нескольких простых правил.

1. Пейте только бутилированную воду

Обязательно пейте бутилированную воду, и перед покупкой проверяйте, чтобы крышка бутылки была запечатана. В многих странах, таких как Индия, Камбоджа, Таиланд, уровень содержания кишечной палочки в водопроводной воде высок. Если нет доступа к бутилированной воде, можно кипятить её или использовать таблетки для дезинфекции воды, такие как "Аквабриз".

Также мойте овощи и фрукты только бутилированной или кипячёной водой, особенно в странах с плохим водоснабжением.

Совет: Отказаться от напитков со льдом в жарких странах, если вы не уверены в его происхождении.

2. Не трогайте лицо грязными руками

В путешествиях мы часто касаемся поручней, дверных ручек, руля автомобиля или других поверхностей, на которых могут находиться микробы. Не трогайте лицо руками, особенно после того, как вы касались общественных поверхностей. Это один из самых распространённых путей заражения.

Рекомендация: После каждого контакта с общественными местами тщательно мойте руки или используйте антибактериальные салфетки.

3. Выбирайте проверенные места для еды

Качество пищи играет важную роль в предотвращении отравлений. Уличная еда часто готовится при несоответствующих условиях хранения и может быть приготовлена с использованием воды из-под крана. Чтобы избежать отравлений, выбирайте популярные и людные кафе, где есть хорошие отзывы.

Особое внимание уделяйте морепродуктам, рыбе и молочным продуктам - они портятся быстрее всего и требуют аккуратности при выборе места их покупки.

4. Питание: выбирайте термически обработанную пищу

Пищу, подвергшуюся термической обработке, гораздо безопаснее употреблять в экзотических странах. Жареные, варёные или приготовленные на пару блюда убивают большинство вредных микроорганизмов, включая паразитов.

Совет: Отдавайте предпочтение фрукты и овощи с твёрдой кожурой (например, бананы, апельсины, авокадо), так как вы можете очистить их самостоятельно перед употреблением.

5. Не смешивайте острое, сладкое и солёное

Переусердствовать со специями в экзотических странах не стоит. Если у вас есть склонность к проблемам с желудком, избегайте комбинаций острого, сладкого и солёного - это может вызвать расстройства желудка и даже понос.

Также будьте осторожны с бесплатным алкоголем в отелях all inclusive - есть риск, что напитки могут быть не самого высокого качества.

6. Берите с собой переносной холодильник для продуктов

Если вы путешествуете на машине, возьмите с собой переносной холодильник, чтобы хранить продукты, которые могут испортиться при комнатной температуре. Это поможет избежать проблем с пищей и сделает ваше путешествие более комфортным.

7. Соблюдайте гигиену в воде

Не глотайте воду из открытых водоёмов, таких как озера, реки или бассейны. Они могут быть загрязнены химическими веществами, тяжёлыми металлами и бактериями. Кроме того, морская вода может вызвать проблемы с желудком, особенно если глотнуть её в процессе плавания.

Совет: Примите душ после купания в открытых водоёмах и старайтесь избегать попадания воды в рот.

8. Применение медикаментов

Если отравление всё-таки произошло, важно иметь в аптечке средства для восстановления организма. Регидратирующие препараты, такие как "Регидрон" или "Гидровит", помогут восстановить водно-электролитный баланс.

Для вывода токсинов из организма используйте сорбенты - "Смекта", "Полисорб", "Энтеросгель". Они помогут при лёгких отравлениях.

Важно: Не используйте активированный уголь, так как он может скрыть симптомы и замаскировать следы крови, что затруднит диагностику.

9. Использование пробиотиков

После отравления полезно восстановить микрофлору кишечника. Пробиотики, такие как "Хилак форте" или "Линекс", помогут восстановить нормальную работу ЖКТ и предотвратить дисбаланс после отравления.

Дополнительные средства: Для устранения болей в животе используйте спазмолитики, такие как "Но-шпа".