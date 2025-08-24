Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сморчок
Сморчок
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:15

Спасение в чаще: как в кузбасских лесах нашли всех пропавших грибников

В Кузбассе нашли шестерых заблудившихся грибников

В Кемеровской области успешно завершена масштабная поисковая операция по спасению грибников, заблудившихся в лесу близ деревни Ясная Поляна. Как сообщает ГУ МВД России по региону, все шестеро пропавших сельчан были обнаружены живыми и невредимыми.

Поиски велись силами сотрудников полиции, спасателей и волонтеров после поступления в дежурную часть сообщений о восьми не вернувшихся из леса людях. Одного из грибников ранее обнаружили участковые уполномоченные в 3,5 километрах от автодороги "Тайга — Вотиновка", еще одного нашли специалисты МЧС.

Группа патрульно-постовой службы МО МВД России "Юргинский" локализовала оставшихся шестерых человек в четырех километрах от деревни. По словам спасенных, они разжигали костры и ожидали помощи. Полицейские оказали им первую помощь, напоили горячим чаем и благополучно вывели из лесного массива. Состояние здоровья всех найденных не вызывает опасений.

Операция стала возможной благодаря слаженным действиям всех экстренных служб и добровольцев, участвовавших в поисках. отметили местные власти.

