Согласно заявлению исполнительного директора компании-судовладельца Ervik Havfiske Стига Эрвика, поисковая операция по обнаружению пропавших членов экипажа судна Argos Georgia, затонувшего вблизи Фолклендских островов, была завершена без дополнительных результатов.
Среди пропавших были и граждане России.
Эрвик отметил, что вероятность возобновления поисково-спасательных работ крайне мала. Ранее он сообщал о гибели двух россиян, спасении четверых и двух числящихся пропавшими без вести.
Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предоставила несколько иные данные. По ее информации, в результате крушения погибли трое российских граждан, четверо остались живы, а один числится пропавшим без вести.
Норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на Главный центр управления спасательными работами (HRS), ранее сообщала о затоплении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia в понедельник в акватории Фолклендских островов.
По данным агентства EFE, на борту находились 27 человек различных национальностей. Экипаж состоял из десяти испанцев, восьми россиян, двух уругвайцев, двух перуанцев и пяти индонезийцев.
Фото: www. flickr.com/Bernard Spragg. NZ (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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