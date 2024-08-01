Цифровой паспорт питомца: в России создают базу отпечатков собачьих носов для поиска "потеряшек"

В России разработали приложение для поиска собак по отпечатку носа

Российские разработчики создали приложение для поиска потерянных собак по отпечатку кончика носа. Сервис поможет в поиске украденных питомцев. Его авторы проекта придумали новый способ идентификации собак — по фотографии носа питомца.

Известно, что у каждого человека есть свой неповторимый отпечаток пальцев. У собак тоже есть собственный биологический маркер — ринарий, безволосый участок кожи на кончике носа. Учёные выяснили, что к двухмесячному возрасту рисунок мочки носа у щенка полностью формируется, а затем остается неизменным.

Если бы в мире существовала база данных отпечатков носов, то её можно было бы применять для поисков и идентификации пропавших питомцев, как AFIS используют для раскрытия преступлений.

В команде резидентов технопарка "Жигулевская долина" начали работу над созданием базы данных отпечатков носов собак. Если пёс потеряется, то любой человек, который найдет питомца, сможет "пробить" его по базе и вернуть владельцу.

Фото: commons.wikimedia.org/Мэри03101983(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)