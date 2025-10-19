Балет без сцены: как тренировки на пуантах укрепляют тело и дух

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала в беседе с "Лентой.ру" о пользе занятий на пуантах и о том, почему этот вид тренировок может быть полезен не только профессиональным танцовщицам, но и новичкам. По словам эксперта, упражнения на пуантах не только воплощают мечту о балете, но и приносят ощутимую пользу здоровью, укрепляя мышцы и суставы.

Искусство на кончиках пальцев

Занятия на пуантах — один из самых утончённых и сложных элементов балетного мастерства. Но, как отмечает Акулина Бахтурина, постановка на пуанты — это не просто красивая поза, а результат длительной и системной работы над телом.

"Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом", — заявила тренер.

Работа в пуантах требует от танцовщицы идеального взаимодействия всех мышц — от пальцев ног до спины. Это помогает развить не только физическую силу, но и осознанность движений.

Основные преимущества тренировок

Бахтурина выделила несколько ключевых плюсов таких занятий:

укрепление мышц стоп и голеней , что способствует развитию устойчивости;

улучшение координации и чувства баланса ;

формирование красивого свода стопы и изящной линии ноги ;

развитие гибкости и подвижности суставов.

"Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений", — подчеркнула специалист.

Для кого подходят занятия

По словам тренера, обучение построено таким образом, что все упражнения адаптированы даже для новичков. На первых этапах движения выполняются босиком или в мягких балетках, а переход на пуанты происходит только после подготовки связок и суставов.

Занятия включают упражнения у станка и на полу, направленные на укрепление ног, стоп и спины, а также на развитие гибкости. После этого ученики постепенно осваивают технику работы в пуантах — сначала с опорой, затем в свободном положении.

"Часть упражнений после подготовительного этапа выполняется на пуантах у станка", — уточнила Бахтурина.

Балет как терапия и мечта

Тренер призналась, что стремление женщин встать на пуанты часто связано с детской мечтой и желанием прикоснуться к эстетике балета. Однако вместе с эмоциональным удовлетворением такие занятия дают реальную физиологическую пользу.

"На мой взгляд, стремление женщин встать на пуанты часто связано с желанием воплотить давнюю детскую мечту, приблизиться к эстетике балета. Однако, помимо радости от сбывшейся мечты, постановка на пуанты приносит и пользу для здоровья", — поделилась Бахтурина.

Помимо физического эффекта, балет помогает развить осанку, лёгкость походки и уверенность в себе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива