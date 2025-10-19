Балет без сцены: как тренировки на пуантах укрепляют тело и дух
Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала в беседе с "Лентой.ру" о пользе занятий на пуантах и о том, почему этот вид тренировок может быть полезен не только профессиональным танцовщицам, но и новичкам. По словам эксперта, упражнения на пуантах не только воплощают мечту о балете, но и приносят ощутимую пользу здоровью, укрепляя мышцы и суставы.
Искусство на кончиках пальцев
Занятия на пуантах — один из самых утончённых и сложных элементов балетного мастерства. Но, как отмечает Акулина Бахтурина, постановка на пуанты — это не просто красивая поза, а результат длительной и системной работы над телом.
"Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом", — заявила тренер.
Работа в пуантах требует от танцовщицы идеального взаимодействия всех мышц — от пальцев ног до спины. Это помогает развить не только физическую силу, но и осознанность движений.
Основные преимущества тренировок
Бахтурина выделила несколько ключевых плюсов таких занятий:
-
укрепление мышц стоп и голеней, что способствует развитию устойчивости;
-
улучшение координации и чувства баланса;
-
формирование красивого свода стопы и изящной линии ноги;
-
развитие гибкости и подвижности суставов.
"Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений", — подчеркнула специалист.
Для кого подходят занятия
По словам тренера, обучение построено таким образом, что все упражнения адаптированы даже для новичков. На первых этапах движения выполняются босиком или в мягких балетках, а переход на пуанты происходит только после подготовки связок и суставов.
Занятия включают упражнения у станка и на полу, направленные на укрепление ног, стоп и спины, а также на развитие гибкости. После этого ученики постепенно осваивают технику работы в пуантах — сначала с опорой, затем в свободном положении.
"Часть упражнений после подготовительного этапа выполняется на пуантах у станка", — уточнила Бахтурина.
Балет как терапия и мечта
Тренер призналась, что стремление женщин встать на пуанты часто связано с детской мечтой и желанием прикоснуться к эстетике балета. Однако вместе с эмоциональным удовлетворением такие занятия дают реальную физиологическую пользу.
"На мой взгляд, стремление женщин встать на пуанты часто связано с желанием воплотить давнюю детскую мечту, приблизиться к эстетике балета. Однако, помимо радости от сбывшейся мечты, постановка на пуанты приносит и пользу для здоровья", — поделилась Бахтурина.
Помимо физического эффекта, балет помогает развить осанку, лёгкость походки и уверенность в себе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Как поступить правильно
|Пытаться встать на пуанты без подготовки
|Риск травмы, растяжения
|Пройти курс укрепления стоп и голеней
|Неправильная техника исполнения
|Повреждение суставов, судороги
|Работать под руководством тренера
|Слишком частые занятия
|Переутомление мышц
|Умеренный график: 2-3 тренировки в неделю
|Отсутствие растяжки
|Скованность и боль
|Выполнять комплекс стретчинга после урока
Почему стоит попробовать
-
Профилактика плоскостопия и нарушений осанки. Занятия укрепляют мышцы стопы и стабилизируют позвоночник.
-
Развитие женственности и пластики. Работа над линией тела помогает чувствовать себя увереннее.
-
Повышение концентрации. Балет требует постоянного контроля над каждым движением, что развивает внимание и координацию.
-
Психологическая разгрузка. Танец под музыку снимает стресс и помогает восстановить эмоциональное равновесие.
Три интересных факта
Один урок на пуантах сжигает до 400 килокалорий — это эквивалент 40 минут интенсивной тренировки.
В профессиональном балете танцовщицы меняют пуанты каждые 10–15 выступлений — нагрузка настолько велика.
Современные студии балета для взрослых используют смягчённые пуанты, снижающие давление на суставы и упрощающие обучение.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru