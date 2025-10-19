Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пуанты
Пуанты
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:53

Балет без сцены: как тренировки на пуантах укрепляют тело и дух

Тренер Бахтурина рассказала, как занятия на пуантах укрепляют мышцы и улучшают осанку

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала в беседе с "Лентой.ру" о пользе занятий на пуантах и о том, почему этот вид тренировок может быть полезен не только профессиональным танцовщицам, но и новичкам. По словам эксперта, упражнения на пуантах не только воплощают мечту о балете, но и приносят ощутимую пользу здоровью, укрепляя мышцы и суставы.

Искусство на кончиках пальцев

Занятия на пуантах — один из самых утончённых и сложных элементов балетного мастерства. Но, как отмечает Акулина Бахтурина, постановка на пуанты — это не просто красивая поза, а результат длительной и системной работы над телом.

"Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом", — заявила тренер.

Работа в пуантах требует от танцовщицы идеального взаимодействия всех мышц — от пальцев ног до спины. Это помогает развить не только физическую силу, но и осознанность движений.

Основные преимущества тренировок

Бахтурина выделила несколько ключевых плюсов таких занятий:

  • укрепление мышц стоп и голеней, что способствует развитию устойчивости;

  • улучшение координации и чувства баланса;

  • формирование красивого свода стопы и изящной линии ноги;

  • развитие гибкости и подвижности суставов.

"Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений", — подчеркнула специалист.

Для кого подходят занятия

По словам тренера, обучение построено таким образом, что все упражнения адаптированы даже для новичков. На первых этапах движения выполняются босиком или в мягких балетках, а переход на пуанты происходит только после подготовки связок и суставов.

Занятия включают упражнения у станка и на полу, направленные на укрепление ног, стоп и спины, а также на развитие гибкости. После этого ученики постепенно осваивают технику работы в пуантах — сначала с опорой, затем в свободном положении.

"Часть упражнений после подготовительного этапа выполняется на пуантах у станка", — уточнила Бахтурина.

Балет как терапия и мечта

Тренер призналась, что стремление женщин встать на пуанты часто связано с детской мечтой и желанием прикоснуться к эстетике балета. Однако вместе с эмоциональным удовлетворением такие занятия дают реальную физиологическую пользу.

"На мой взгляд, стремление женщин встать на пуанты часто связано с желанием воплотить давнюю детскую мечту, приблизиться к эстетике балета. Однако, помимо радости от сбывшейся мечты, постановка на пуанты приносит и пользу для здоровья", — поделилась Бахтурина.

Помимо физического эффекта, балет помогает развить осанку, лёгкость походки и уверенность в себе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как поступить правильно
Пытаться встать на пуанты без подготовки Риск травмы, растяжения Пройти курс укрепления стоп и голеней
Неправильная техника исполнения Повреждение суставов, судороги Работать под руководством тренера
Слишком частые занятия Переутомление мышц Умеренный график: 2-3 тренировки в неделю
Отсутствие растяжки Скованность и боль Выполнять комплекс стретчинга после урока

Почему стоит попробовать

  1. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки. Занятия укрепляют мышцы стопы и стабилизируют позвоночник.

  2. Развитие женственности и пластики. Работа над линией тела помогает чувствовать себя увереннее.

  3. Повышение концентрации. Балет требует постоянного контроля над каждым движением, что развивает внимание и координацию.

  4. Психологическая разгрузка. Танец под музыку снимает стресс и помогает восстановить эмоциональное равновесие.

Три интересных факта

Один урок на пуантах сжигает до 400 килокалорий — это эквивалент 40 минут интенсивной тренировки.

В профессиональном балете танцовщицы меняют пуанты каждые 10–15 выступлений — нагрузка настолько велика.

Современные студии балета для взрослых используют смягчённые пуанты, снижающие давление на суставы и упрощающие обучение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 сохранить форму и избежать травм сегодня в 12:09
Фитнес-тренер объяснил, почему йога и суперсеты важны для мужчин после 30

Фитнес-тренер рассказал, как мужчины могут сохранить молодость и энергию после 30 лет. Почему разминка важнее веса и как йога помогает телу оставаться сильным.

Читать полностью » Короткие тренировки по 20 минут в день помогают поддерживать форму — подтвердили фитнес-тренеры сегодня в 8:50
Спорт между делом: система, которая работает даже для самых занятых

Кажется, что тренировки не вписываются в плотный график? Узнаем, как даже при полной занятости выделить время на спорт и сохранить мотивацию.

Читать полностью » Физиотерапевты назвали подтягивания широким хватом и с отягощением самыми эффективными для роста широчайших мышц спины сегодня в 8:10
Одна ошибка — и вместо широчайших вы качаете руки: проверьте себя на турнике

Мышцы спины редко получают полноценную нагрузку во время обычных тренировок. Узнаем, какие виды подтягиваний помогут сделать спину мощной и рельефной.

Читать полностью » Классические подъёмы корпуса увеличивают риск боли в пояснице — предупреждают физиотерапевты сегодня в 7:50
Тренировка, от которой болит поясница: скрытая ловушка привычных подъёмов корпуса

Подъёмы корпуса кажутся простыми, но могут нанести вред спине. Узнаем, как выполнять их безопасно и чем заменить, чтобы не навредить позвоночнику.

Читать полностью » Правильное дыхание при силовых упражнениях снижает риск травм — объяснили спортивные врачи сегодня в 7:10
Ошибка, из-за которой даже идеальная техника теряет смысл: дыхание подводит тело

Во время силовых тренировок важно дышать правильно, чтобы избежать перегрузок и повысить эффективность. Узнаем, как синхронизировать дыхание с движениями.

Читать полностью » Как избежать перетренированности при росте нагрузки: советы врачей спортивной медицины сегодня в 6:50
Молчаливый враг прогресса: нагрузка, которая крадёт силу

Чтобы силовые тренировки приносили результат, нужно правильно повышать рабочий вес. Узнаем, как не сорваться на травму и добиться стабильного прогресса.

Читать полностью » Планка и становая тяга укрепляют мышцы кора — врачи назвали безопасные упражнения для спины сегодня в 6:10
В теле спрятан невидимый двигатель — и он сильнее, чем вы думаете

Мышцы кора поддерживают позвоночник и участвуют почти в каждом движении. Узнаем, как проверить их силу и развить стабильность шаг за шагом.

Читать полностью » Парные упражнения для кора укрепляют мышцы и улучшают баланс — данные спортивных тренеров сегодня в 5:50
Не просто пресс: как тренировки вдвоём пробуждают скрытые резервы тела

Скучные скручивания и однообразная планка быстро надоедают. Узнаем, как сделать тренировку эффективной и увлекательной с помощью парных упражнений.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Певица Любовь Успенская рассказала о травме и успешном восстановлении после операции
Спорт и фитнес
Эдуард Каневский: для похудения нужна не прогулка, а спортивная ходьба или кардио
Наука
Поселение виноделов времён Рима найдено в районе Гергер — директор Мехмет Алкан
Красота и здоровье
В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек
Авто и мото
Знак Поворот запрещён сохраняет силу даже при зелёной стрелке на светофоре
Спорт и фитнес
Ирина Ротач объяснила, как сочетать кардио и силовые нагрузки для эффективного похудения
Красота и здоровье
Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи
Дом
Специалисты назвали отделку и мебель, устойчивые к когтям и шерсти питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet