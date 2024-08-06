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У гимнастки из Румынии Бэрбосу забрали медаль на Олимпиаде
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  • Опубликована вчера в 0:25
  • Изменена сегодня в 0:25

Гимнастка из Румынии лишилась медали на Олимпиаде

У гимнастки из Румынии Бэрбосу забрали медаль на Олимпиаде

Румынская гимнастка Ана Бэрбосу завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. Однако эту награду ей присвоили ошибочно и отобрали.

После объявления оценок Бэрбосу выскочила на ковёр с национальным флагом, чтобы отпраздновать достижение вместе с фанатами. В этот момент судьи объявили, что результаты пересмотрены, и третье место досталось американке Джордан Чайлз

Премьер‑министр Румынии Ион-Марчел Чолаку после этого заявил, что не поедет на закрытие Олимпиады данного инцидента.

Напомним, что Олимпийские игры проходят во французской столице с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото: commons. wikimedia.org/RuinDig/Yuki Uchida (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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