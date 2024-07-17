Для жителей Грозного открыли первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера. Его первым клиентом стал муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

Офис открылся в рамках Кавказского инвестиционного форума.

"С 2023-го года запустили тираж продуктов исламского финансирования в СКФО. Сейчас их оформлено уже свыше 3000. Чечня и Дагестан стали лидерами по продажам халяльных дебетовых карт по стране. Это говорит о том, что клиенты заинтересованы. Открытие офиса исламского финансирования — важный шаг на пути становления и развития такого рынка в России", — цитирует председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова ТАСС.

Добавим, что Чечня — одна из пилотных территорий эксперимента по партнерскому финансированию. Некоторые продукты Сбера успешно работают в регионе с прошлого года.

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