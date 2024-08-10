Как правильно ходить, чтобы сбрасывать вес: все нюансы

Важным шагом на пути к снижению веса может стать обычная прогулка.

Исследования показали, что люди, которые проходят от 10 000 до 12 000 шагов в день, имеют более низкий индекс массы тела и процент жира в организме.

Интенсивность, с которой вы ходите, играет ключевую роль в том, чтобы помочь вашему организму сжигать больше калорий и улучшить работу кардиореспираторной системы. Для похудения нужно добавлять 30-60-секундные переходы на более быструю ходьбу каждые три-пять минут, а затем 30-секундную медленную ходьбу для восстановления сил.

Ношение тяжестей или ходьба в гору могут помочь вам быстрее достичь ваших целей. Такие интервальные тренировки помогут сжигать больше калорий из-за физиологического эффекта, называемого избыточным потреблением кислорода.

Сочетание физических упражнений со здоровой диетой более эффективно, чем простое ограничение калорий. Физические упражнения могут помочь вам поддерживать и увеличивать мышечную массу тела, что приводит к большему сжиганию калорий в день.

Ходьба является эффективной стратегией похудения с пользой для здоровья, такой как снижение кровяного давления, улучшение настроения, укрепление костей и улучшение пищеварения.

Фото: pixabay.com/Hermann (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)