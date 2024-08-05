Гудсон: какой белковый продукт лучше всего подходит для похудения

Назван белок, который лучше всего подходит для похудения

Диетолог Эми Гудсон рассказала, какой белковый продукт может отлично помочь в похудении. Об этом сообщает ETNT.

Продукты, богатые белком, обладают множеством преимуществ, одним из которых является чувство сытости. Но какой белок является лучшим для похудения?

Гудсон объясняет, что все высококачественные белки, такие как рыба, говядина, свинина, птица, яйца и молочные продукты, могут поддержать ваши цели по снижению веса, потому что они помогают вам оставаться сытыми. Тем не менее яйца являются основным источником белка для похудения.

1. Яйца — это высококачественный белок. Это означает, что они содержат все незаменимые аминокислоты, необходимые вашему организму. Этот высококачественный белок важен для поддержания и восстановления мышечной ткани, что может быть особенно ценным во время потери веса, когда вы пытаетесь сохранить сухую мышечную массу.

2. В них мало калорий. В одном большом яйце содержится около 72 калорий. Это относительно низкое количество калорий делает яйца основным продуктом для похудения и хорошим выбором для тех, кто хочет контролировать потребление калорий, получая при этом необходимые питательные вещества.

3. Они богаты питательными веществами. Яйца не только являются отличным источником белка, но и содержат массу важнейших питательных веществ, таких как антиоксиданты (включая зеаксантин и лютеин), витамины (включая витамин D и витамины группы B) и минералы (включая селен и фосфор).

4. Они помогают контролировать уровень сахара в крови. Яйца имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови. Это может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови, а также снизить нездоровую тягу к еде.

Фото: flickr.com/ponafotkas (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)