Похмелье можно “убрать” за 15 минут — и именно в этом ловушка, которая бьёт по печени

Похмелье часто воспринимают как состояние, которое можно "погасить" таблеткой или порошком, но врачи предупреждают: такой подход может обернуться дополнительным ударом по организму. Как сообщают "Известия", психиатр-нарколог и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что большинство популярных "средств от похмелья" способны лишь частично облегчить самочувствие.

Почему "средства от похмелья" не работают так, как обещают

Холдин отметил, что медикаменты и БАДы не устраняют основное вредное воздействие алкоголя. Речь идёт о нагрузке на сердечно-сосудистую систему, печень и мозг, которую организм получает после употребления спиртного. Поэтому попытка "вылечить" похмелье препаратами, по его словам, не только бессмысленна, но и рискованна.

Специалист объяснил, что часть средств действительно может дать временное облегчение, но это создаёт ложное ощущение контроля над состоянием. Человек чувствует себя лучше и может недооценить последствия интоксикации, хотя внутренние процессы разрушительного воздействия алкоголя продолжаются. Врач подчёркивает: облегчение симптомов не означает восстановления организма.

Чем опасны обезболивающие и препараты с фенобарбиталом

Отдельно Холдин предупредил о применении обезболивающих. По его словам, такие препараты повышают нагрузку на печень и почки, а именно эти органы уже испытывают стресс после алкоголя. В результате попытка снять боль может усугубить состояние и увеличить риск осложнений.

Ещё более опасным врач назвал сочетание алкоголя с препаратами, содержащими фенобарбитал. Холдин отметил, что такая комбинация способна спровоцировать психоз и даже привести к коме.

Почему нельзя "лечиться" алкоголем, кофеином и энергетиками

Нарколог также подчеркнул, что снимать похмелье новой дозой алкоголя категорически нельзя. По его словам, это не лечение, а продолжение интоксикации, которое ухудшает общее состояние и может закрепить вредную привычку. Аналогичный запрет он озвучил в отношении кофеина и энергетиков.

Холдин объяснил, что такие стимуляторы не восстанавливают организм, а создают дополнительную нагрузку, усиливая неприятные проявления похмелья. Итогом может стать резкое ухудшение самочувствия, особенно если человек уже находится в состоянии обезвоживания и перегрузки нервной системы.

Какой подход врач считает единственно надёжным

По словам специалиста, единственный гарантированный способ избежать похмелья — отказ от спиртного. Это звучит прямолинейно, но врач подчеркивает: любые альтернативы в виде "быстрого спасения" либо дают кратковременный эффект, либо несут дополнительные риски.