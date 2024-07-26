В Тольятти на территории завода "Куйбышевазот" произошел пожар, который был успешно ликвидирован пожарными подразделениями. Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС России по Самарской области в 23:03 по московскому времени.

По прибытии на место происшествия, расположенное по адресу улица Новозаводская, 6, пожарные установили, что огнем охвачены кабели и насос на наружной установке очистки от углекислого газа. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных, открытое горение было ликвидировано в 01:35 по московскому времени. В результате пожара никто не пострадал.

Стоит отметить, что "Куйбышевазот" является одним из ведущих химических предприятий в России и Восточной Европе, специализирующимся на производстве капролактама и полиамида. Завод также занимает лидирующие позиции в стране по выпуску технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей. Предприятие было основано в 1966 году.

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