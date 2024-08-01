Мария Погребняк поделилась, как кормила грудью старшего сына: "Я плакала вместе с ребёнком"

Мария Погребняк поделилась с поклонниками историей о том, как она столкнулась с маститом во время кормления первого ребёнка.

В настоящее время звезда находится в ожидании четвёртого ребёнка. Её подписчиков интересует, будет ли она кормить малыша грудью. В ответ Мария рассказала о своём печальном опыте грудного вскармливания.

После рождения первого сына Мария столкнулась с проблемой: молоко было жидким, ребёнок не наедался, просил есть каждый час и молодая мама страдала о недосыпания.

"Я плакала. Вместе с малышом от бессилия, а он от голода. В какой-то момент, просто от усталости, я решила не сцеживаться одну ночь. Результат — мастит. Ко мне приехали две медсестры: одна держала мои руки, другая сцеживала, и это было настоящей пыткой, слёзы лились рекой от невыносимой боли", — поделилась звезда.

После этого ей прописали лечение антибиотиками, в результате чего у малыша появились высыпания на коже.

После такого Мария решила больше не рисковать и сразу перешла на смеси родив второго и третьего сыновей. Но она всё равно остаётся сторонницей грудного вскармливания и считает, что если у женщины нет проблем с молоком, то и не стоит переходить на искусственное питание.

Фото: t.me/Mariapogas/Mariapogas(public domain)