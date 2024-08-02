На Украину вернули тела 250 военнослужащих для погребения

Россей были возвращены были возвращены Украине тела 250 военнослужащих. Будет проведена идентификация тел, а затем останки будут переданы семьям для погребения. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В организации подчеркнули, что репатриация тел стала возможной благодаря совместным усилиям Координационного штаба, Министерства реинтеграции, уполномоченного по вопросам пропавших без вести, а также при участии Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Национальной гвардии, других силовых структур, ведомств и международных организаций.
Процесс передачи тел осуществлен в соответствии с нормами Женевских конвенций. После проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личностей погибших, их останки будут возвращены родственникам для захоронения.
Российская сторона пока не делала официальных заявлений по поводу данного обмена.
Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 14 июня. Тогда Россия передала Украине тела 32 погибших, а Украина России — 254.
17 июля был проведен обмен военнопленными по формуле "95 на 95" при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В июне президент России Владимир Путин заявлял, что в украинском плену находятся 1348 российских солдат, а в российском — 6465 украинских.
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