Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек укладывает картошку
Человек укладывает картошку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:20

Погреб превращается в казино: как сохранить картошку, морковь и яблоки без игры в рулетку

Морковь и свеклу можно хранить вместе при пересыпке песком или опилками — сообщила Ольга Сморчкова

Сохранить урожай так, чтобы он оставался вкусным и полезным в течение долгих месяцев, — настоящий вызов для садоводов и дачников. Часто именно правильное хранение определяет, сколько пользы принесут выращенные овощи и фрукты.

По словам агронома Ольги Сморчковой, важно соблюдать простые, но обязательные правила.

"Для длительного хранения нужно отбирать только здоровые и зрелые плоды", — отметила агроном.

Перед закладкой урожая необходимо удалить остатки земли, но без использования воды, иначе повышается риск гнили. После очистки овощи подсушивают в тени.

Сравнение условий хранения разных культур

Культура Оптимальная температура Способ хранения Особые условия
Картофель 0…+2 °C В ящиках или мешках в погребе Регулярно перебирать
Морковь 0…+2 °C В ящиках с песком Песок защищает от грибка
Свекла 0…+2 °C В песке или на картофеле Хорошая вентиляция
Чеснок +2…+5 °C В пучках, косах или корзинах Сухое место, без влаги
Яблоки +1…+4 °C В деревянных ящиках слоями Пересыпать бумагой или стружкой

Советы шаг за шагом

  1. Переберите урожай, уберите повреждённые или незрелые плоды.

  2. Очистите от земли сухой щёткой или руками, не мойте водой.

  3. Подсушите в тени на воздухе несколько часов.

  4. Подготовьте хранилище: подвал или погреб с вентиляцией и стабильной температурой.

  5. Разложите урожай по ящикам, при необходимости пересыпьте песком или сухими опилками.

  6. Раз в 2-3 недели проверяйте овощи и удаляйте те, что начали портиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть овощи перед закладкой.
    Последствие: появляется влага, повышается риск гнили.
    Альтернатива: очищать сухой щёткой или руками.

  • Ошибка: складывать урожай в кучу.
    Последствие: повреждения, ухудшение вентиляции, быстрое заражение соседних плодов.
    Альтернатива: хранить слоями в ящиках или корзинах.

  • Ошибка: не контролировать температуру в подвале.
    Последствие: овощи начинают прорастать или портиться.
    Альтернатива: использовать термометр и поддерживать 0…+2 °C.

А что если…

А что если погреба или подвала нет? В этом случае часть урожая можно хранить на утеплённом балконе или в специальных контейнерах-холодильниках для овощей. Также подойдут сухие кладовые при условии, что температура там не поднимается выше +5 °C.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Плюсы Минусы
Хранение в песке Защита от грибка, сохранение влаги Нужно много материала
Подвешивание чеснока и лука Хорошая вентиляция, экономия места Подходит не для всех культур
Деревянные ящики Удобно проверять и сортировать Требуется прохладное помещение
Хранение в мешках Компактно Меньше вентиляции

FAQ

Как лучше хранить чеснок?

Связать в косы или пучки и подвесить в сухом проветриваемом помещении.

Можно ли хранить морковь и свеклу вместе?

Да, но лучше пересыпать их песком — это предотвратит заражение грибком.

Как часто нужно проверять овощи?

Раз в 2-3 недели перебирайте урожай, убирайте подпорченные экземпляры.

Мифы и правда

  • Миф: овощи лучше мыть перед хранением.
    Правда: вода только увеличивает риск гнили.

  • Миф: достаточно убрать урожай в подвал и забыть.
    Правда: регулярная проверка — ключ к долгому хранению.

  • Миф: свеклу и картофель нельзя хранить вместе.
    Правда: свекла хорошо сохраняется сверху картофеля, впитывая лишнюю влагу.

Исторический контекст

  1. В Древней Руси урожай хранили в земляных ямах, присыпая слоем соломы.

  2. В XIX веке появились первые каменные погреба с деревянными полками.

  3. В советское время популярными стали ящики с песком и глиняные обмазки для корнеплодов.

  4. Сегодня садоводы используют и старые методы, и современные холодильные камеры.

Три интересных факта

  1. Чеснок в косах может храниться до года без потери вкуса.

  2. Картофель выделяет вещество соланин, которое помогает защитить соседние плоды от гнили.

  3. Яблоки выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание, поэтому их лучше хранить отдельно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лук, укроп и базилик советуют выращивать на подоконнике осенью в Костромской области сегодня в 12:34

Осень в Костроме короткая, а зелень может быть бесконечной — секрет в одном приёме

Свежая зелень даже в промозглую костромскую осень? Это реально: на подоконнике можно устроить мини-огород с урожаем круглый год.

Читать полностью » Огурцы лучше плодоносят при мульчировании почвы и подогретой воде для полива — отметила Светлана Городецкая сегодня в 12:20

Холодная вода — смертельный враг грядки: почему осенью огурцы погибают не от мороза, а от ошибок хозяина

Осенью огурцам требуется особый уход. Как продлить плодоношение и защитить растения от холода и болезней — читайте в нашей инструкции.

Читать полностью » Учёные: слизни способны съедать за ночь половину собственного веса сегодня в 11:21

Хотите урожай без слизней? Проверьте, не делаете ли вы эти три ошибки

Слизни — скрытые враги урожая. Они выходят на охоту ночью и наносят ощутимый урон растениям. Но существует ряд хитростей, которые помогут защитить сад.

Читать полностью » Газон осенью требует регулярной уборки листвы для предотвращения гнили и проплешин — отметили агрономы сегодня в 11:20

Листья — это не мусор: измельчите их и превратите в мульчу для крепкого газона

Почему уборка листвы с газона — не мелочь, а условие для густой травы весной. Сравнение методов, советы и мифы о правильном уходе.

Читать полностью » Агрономы: влагозарядковый полив осенью защищает корни деревьев от вымерзания сегодня в 10:22

Всего два ингредиента в лейке — и дерево быстрее восстановится после урожая

Осень — время заботы о саде: болезни, урожай, сидераты и полив. Какие шаги помогут растениям пережить зиму и подарят богатый урожай?

Читать полностью » Грызуны зимой повреждают кору плодовых деревьев под снегом — предупредил зоолог Павел Айгишев сегодня в 10:20

Зима — время мышиной атаки: как спасти кору плодовых деревьев от грызунов

Зимой сад страдает не только от морозов, но и от грызунов. Эксперт рассказал, какие простые методы помогут спасти деревья от полёвок.

Читать полностью » В Курской области шланги и поливочную фурнитуру советуют убирать в тёплое помещение до ноября сегодня в 9:48

Тёплый дом или холодный гараж: где курянам спрятать садовый инвентарь

Узнайте, как правильно сохранить садовый инвентарь этой зимой в Курской области. Мы расскажем, что убрать в тепло, а что можно оставить в сарае.

Читать полностью » Горчица и бобовые улучшают почву для чеснока: список лучших предшественников от специалистов сегодня в 9:47

Одна ошибка при посадке — и вместо крупных головок чеснока получите лишь гниль

Как правильно подготовить грядку для озимого чеснока? Секреты места, почвы и сроков, о которых забывают даже опытные дачники.

Читать полностью »

Новости
Еда

Малиновая настойка на водке содержит витамины А, С, Е, группы В, а также калий
Технологии

Microsoft унаследовала схему кнопок от Sega, а не от Nintendo
Еда

Медовый торт Лакомка сохраняет бархатистую текстуру и лёгкий сливочный аромат
Красота и здоровье

Кофе без сахара содержит антиоксиданты и помогает контролировать вес — сообщили врачи
Красота и здоровье

Врач Анастасия Гольцман: 20 минут активности в день снижают риск болезней сердца и суставов
Туризм

В Мурманской области туристам предлагают встретить Новый год под северным сиянием и с этническими ритуалами
Авто и мото

Прокачку тормозов нужно проводить каждые 40–60 тысяч километров или по регламенту производителя
Наука

Исследователи подтвердили присутствие синтетических частиц в костях человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet