На украинско-венгерской границе произошел инцидент с участием четверых мужчин призывного возраста.
Согласно информации, предоставленной государственной пограничной службой Украины, стражи границы были вынуждены применить огнестрельное оружие для предотвращения нелегального пересечения государственной границы.
Инцидент произошел в непосредственной близости от пограничной линии — всего в ста метрах от венгерской территории. Пограничный наряд обнаружил группу лиц, двигавшихся в направлении реки Тисы, по руслу которой проходит граница между двумя странами.
Осознав, что их намерения раскрыты, нарушители попытались скрыться. Однако предупредительный выстрел, произведенный военнослужащими, заставил их подчиниться требованиям пограничников и прекратить попытку бегства.
Примечательно, что в составе группы находились двое несовершеннолетних, которые, предположительно, выполняли роль проводников. По данным пограничной службы, каждый из задержанных мужчин заплатил по 8 тысяч долларов за услуги по нелегальному выезду из страны.
После задержания нарушители были доставлены в пограничное подразделение для дальнейшего разбирательства. В отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях по двум статьям: за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за неподчинение законным требованиям военнослужащих.
Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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