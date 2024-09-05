В Америке заслужил популярность автоблогер, ушедший от погони полиции в прямом эфире

Американский стример прославился, когда ушел от погони в прямом эфире

Американский стример, известный как Mostvalid, попал в приключение, транслируя его в прямом эфире на видеоплатформе Kick.

Инцидент произошёл на улицах Лос-Анджелеса. Полицейские остановили стримера для проверки документов. Вместо того чтобы выполнить требования, Mostvalid резко ускорился и попытался скрыться, спровоцировав погоню. Ему удалось оторваться от полицейских.

На канал Mostvalid на Kick подписано более 8,4 тыс. пользователей. Он регулярно публикует на платформе видеоролики об автомобилях.

Фото: From Wikimedia Commons/ John Liu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)