В Америке заслужил популярность автоблогер, ушедший от погони полиции в прямом эфире

Американский стример, известный как Mostvalid, попал в приключение, транслируя его в прямом эфире на видеоплатформе Kick.
Инцидент произошёл на улицах Лос-Анджелеса. Полицейские остановили стримера для проверки документов. Вместо того чтобы выполнить требования, Mostvalid резко ускорился и попытался скрыться, спровоцировав погоню. Ему удалось оторваться от полицейских.
На канал Mostvalid на Kick подписано более 8,4 тыс. пользователей. Он регулярно публикует на платформе видеоролики об автомобилях.
Фото: From Wikimedia Commons/ John Liu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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