Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:56

Лето не сдается: сентябрь в Петербурге начнется с аномального тепла

Синоптики прогнозируют летние температуры в Петербурге в начале сентября

Петербуржцев ожидает необычно теплое начало сентября — по прогнозам метеорологов, первый месяц осени в городе начнется с летних температур. Согласно данным Российского государственного гидрометеорологического университета, в День знаний столбики термометров поднимутся до 19-21 градуса тепла.

Ночные осадки 1 сентября не помешают праздничным линейкам — к утру дождь прекратится, сохранившись лишь в восточных и южных районах города. Утренняя температура составит 15-17 градусов выше нуля, что значительно превышает климатическую норму для этого времени года.

Теплая погода сохранится и в последующие дни, достигнув пика к первым выходным сентября, когда воздух прогреется до 23 градусов тепла. По словам доцента кафедры метеорологических прогнозов РГГМУ Ольги Топтуновой, лишь на второй неделе сентября начнется постепенное похолодание, однако дневные температуры все равно останутся комфортными — до 20 градусов тепла.

Особенностью начала сентября станет не только аномальное тепло, но и дефицит осадков — по прогнозам синоптиков, их количество будет ниже среднестатистических показателей для этого времени года. Такие погодные условия создадут идеальные возможности для прогулок и проведения времени на открытом воздухе в первые осенние дни.

