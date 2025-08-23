Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© www.pexels.com by Sergey Sh is licensed under Бесплатное использование (CC0)
Алла Малькова Опубликована сегодня в 11:06

Бабье лето откладывается: когда в столице потеплеет

Метеорологи предупредили москвичей о затяжной прохладе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей столицы ожидает продолжительный период прохладной и пасмурной погоды. По его словам, температура воздуха будет оставаться существенно ниже средних многолетних значений вплоть до конца недели.

Ожидается, что в дневные часы термометры покажут не более 14-17 градусов тепла, в то время как ночью столбик опустится до отметок в 8-10 градусов. В Подмосковье ночные температуры могут быть еще ниже, достигая +6 градусов. Метеоролог пояснил, что такая погода отклоняется от климатической нормы примерно на 2,5-3,5 градуса.

Осадков в виде сильных и продолжительных дождей не прогнозируется, однако не исключены кратковременные слабые дожди. Кардинальное изменение погодных условий синоптики обещают лишь к следующим выходным. По предварительным данным, в субботу и воскресенье небо прояснится, а воздух прогреется до комфортных +20 градусов. Таким образом, более теплая и приятная погода установится в столичном регионе только через неделю.

Дополнительно отмечается, что подобные похолодания в конце августа, хотя и непривычны для москвичей, не являются аномальными и связаны с циклоническим характером погоды, который препятствует выходу солнца и прогреву воздуха.

