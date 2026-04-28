Летняя прогулка в парке
Летняя прогулка в парке
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:15

Погода в России меняет правила: почему климат уже не тот

Лето в России все чаще будет проходить в режиме резких климатических контрастов, пояснил кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселев. О том, почему жара до плюс сорока пяти и холодные провалы становятся частью новой климатической нормы, специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Киселев отметил, что долгосрочные прогнозы нельзя воспринимать как абсолютно точное описание будущего. По его словам, специалисты оценивают сразу несколько сценариев и выбирают наиболее вероятный.

"Любой прогноз всегда вероятностный. Это не значит, что это истина в последней инстанции, и, соответственно, надо готовиться именно к этому. Специалист рассматривает много вариантов, расчеты делает, анализирует, в результате выдает тот прогноз, который, ему кажется, с точки зрения его опыта знаний, наиболее вероятным", — пояснил Киселев.

Он подчеркнул, что резкие погодные перепады уже укладываются в общую логику климатических изменений. Засушливые территории, по словам специалиста, могут становиться еще суше, а зоны с сильными осадками — получать еще более интенсивные дожди.

"За последние годы неоднократно употреблялся такой термин "погода нервничает", "климат нервничает", когда происходят резкие смены. Модели говорят о том, что действительно это будет происходить, и более того, будет усугубляться ситуация", — отметил эксперт.

Киселев добавил, что потепление проявляется не только в росте средней температуры, но и в перестройке режима осадков. В частности, снега становится меньше, а дождей — больше.

Полная запись разговора с Андреем Киселевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

