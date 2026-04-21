Москва, Москва река
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:45

Ледяной дождь отменяется: Москву в ближайшие дни ждет совсем другой погодный сценарий

Ледяной дождь опасен из-за образования гололедицы и обледенения поверхностей, однако в Москве его не ожидается, пояснила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. О погоде в столице перед майскими синоптик рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее издание "Москва 24" сообщило, что по словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, волна холода прогнозируется в Москве перед майскими праздниками, в столице также могут быть ледяные дожди.

Позднякова заявила, что в прогнозах для Москвы ледяной дождь не фигурирует, несмотря на появившиеся сообщения. По ее словам, погодные условия сейчас не соответствуют формированию такого явления, поскольку температура остается положительной.

Эксперт объяснила, что опасность ледяного дождя связана с физикой его образования и последствиями для окружающей среды.

"Чем опасен ледяной дождь? Тем, что капельки дождя, которые покрываются оболочкой льда, падают на переохлажденную поверхность, когда температура подстилающей поверхности отрицательная, разбиваются, это создает гололедицу, становится скользко. Налипают капельки на машины, ветки деревьев, происходит обледенение", — отметила Позднякова.

Она подчеркнула, что при текущих погодных условиях в столице речь идет лишь о обычных дождях. В ближайшие дни осадки будут кратковременными, а температура воздуха останется ниже климатической нормы примерно на два-четыре градуса, поэтому значительного потепления ждать не стоит.

"В лучшем случае один из дней на этой неделе, сложно сказать какой, температура будет где-то в пределах плюс четырнадцати. Не исключено, что ближайшая среда будет самым теплым днем на этой на этой неделе", — рассказала метеоролог.

При этом прогнозировать погоду на майские праздники, по словам Поздняковой, пора рано.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

