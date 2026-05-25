Фото под дождем
© https://unsplash.com by Alexandre Croussette is licensed under Free
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:56

Лето пока откладывается: синоптики рассказали о погоде в конце мая

Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова оценила вероятность утренних заморозков в центре России в конце мая. Специалист рассказала изданию NewsInfo о текущих климатических трендах и причинах резкого изменения погоды.

Ранее издание "Вечерняя Москва" сообщило, что в последнюю неделю мая в Москве ожидается вторая волна похолодания, пик которой придется на двадцать девятое число.

Подобные возвраты заморозков в конце весеннего сезона требуют от жителей особой бдительности.

Татьяна Позднякова пояснила, что погодные условия в ближайшие дни будут соответствовать скорее апрельскому климату, а ночные температуры останутся низкими. При этом исключать выпадение осадков в виде мелкой снежной крупы невозможно, хотя это явление чаще затрагивает восточные области центрального района.

"Это будет все-таки дождь. Но, действительно, температура в ночные часы будет довольно низкая. Погода будет соответствовать концу апреля", — отметила метеоролог.

Специалист уточнила, что формирование такого температурного фона обусловлено внешними факторами. Понимание того, как функционирует арктический воздух, помогает лучше оценивать риски для сельского хозяйства.

Из-за выхода циклона, который станет высотным и зафиксируется над Республикой Коми, через всю центральную часть страны протянется ложбина. Это спровоцирует поступление воздушных масс с Баренцева моря и установит преобладание северо-западного ветра, что делает движение холодного потока неизбежным, говорит эксперт.

"Тридцатого мая в погоде наступит перелом. Тридцатого числа температура будет повыше за счет дневных значений, будет побольше солнечных прояснений и поменьше дождя. Будем рассчитывать на то, что все-таки лето начнется, пускай и с отрицательных аномалий", — пояснила метеоролог.

Стоит учитывать, что подобные погодные качели создают значимые аномалии для региона в конце мая. Как отмечают специалисты, метеорологическая стабильность является ключевым фактором для планирования любой деятельности на открытом воздухе, поэтому важно вовремя отслеживать прогнозы о похолодании.

Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Алексей Корнилов, Эксперт в области технологий Марина Левченко
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

