История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.
Наталья Цитлионок из Владивостока обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить решение судов низшей инстанции, которые признали законным получение бывшим мужем, Виталием Мельником, страховой суммы, единовременного пособия и денежной компенсации (около 6,5 млн рублей) после гибели их сына Максима в ходе боевых действий. По ее словам, Мельник не платил алименты, не занимался воспитанием детей и даже не знал о том, что сын отправился в зону конфликта.
Суды Владивостока отклонили доводы Цитлионок, сославшись на то, что Мельник не был лишен родительских прав и, следовательно, имел право на выплаты как отец погибшего. Верховный суд, однако, не согласился с этой позицией. Судебная коллегия по гражданским делам посчитала, что при рассмотрении вопроса о выплатах необходимо учитывать не только наличие родительских прав и родство, но и степень участия в воспитании, заботу о ребенке, моральную, духовную и материальную поддержку.
Мельник не явился на заседание Верховного суда, попросив перенести его из-за необходимости ухода за престарелой матерью-инвалидом в Крыму. Судебная коллегия отклонила ходатайство, посчитав представленные доказательства неубедительными.
Максим Мельник, командир инженерно-штурмового взвода, погиб в зоне военной операции в мае 2022 года. Посмертно он был награжден орденом Мужества, который его матери вручил глава администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jul Mas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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