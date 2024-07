За пару часов граждане Соединённых Штатов Америки собрали 46,7 миллиона долларов в качестве пожертвования для избирательной кампании члена Демократической партии, 49-ого вице-президента Штатов Камалы Харрис. Об этом информирует инновационная платформа для онлайн-финансирования ActBlue.

Не так давно инновационная платформа для онлайн-финансирования, цель создания которой — обслуживать прогрессивные организации, демократические и некоммерческие компании, предоставила информацию, что за пять часов американцы добровольно отдали более 27 миллионов долларов.

Однако позже американский комитет политических действий и платформа по сбору средств ActBlue информировала в социальных сетях о том, что граждане Соединённых Штатов Америки пожертвовали более 46 миллионов долларов, используя инновационную платформу. Как сообщается, такая денежная сумма была собрана после новостей о начале избирательной кампании американского политического деятеля Камалы Харрис. Позже ActBlue уточнили, что это был наибольший денежный сбор на протяжении дня в текущем году.

Недавно действующий президент Джо Байден объявил о своём выходе из гонки и снятии кандидатуры с осенних выборов. Республиканец также сообщил, что положительно относится к Камиле Харрис. 45-ый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, комментируя нового конкурента по ноябрьским выборам, сказал, что ему в несколько раз проще будет одержать победу над демократом Харрис.

Фото: Flickr / The White House (the image is in the public domain)