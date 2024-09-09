Самые распространенные ошибки при закрытии ипотеки и как их избежать

Названы наиболее распространенные ошибки, которые совершают россияне при закрытии ипотеки. Специалист агентства недвижимости "PRO ОБМЕН" Екатерина Никитина выделила три ключевые проблемы.
Первой и самой частой ошибкой является некорректная сумма последнего платежа. Заемщики, как правило, продолжают вносить привычную величину платежа в последние месяц и не подозревают, что итоговая сумма может отличаться из-за начисленных процентов или пеней. Необходимо заранее проверить график платежей и уточнить у банка, не осталось ли каких-либо долгов, включая незначительные суммы.
Второй распространенной ошибкой является игнорирование получения справки о полном погашении кредита. Эксперт подчеркнула, что такая справка поможет избежать возможных трудностей в будущем при получении новых займов, особенно если информацию не внесут в кредитное бюро.
Третья проблема — отсутствие контроля за процессом снятия обременений с квартиры после завершения выплат. Хотя многие банки автоматизировали этот процесс, не все организации выполняют его без ошибок, что может привести к проблемам при продаже недвижимости.
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