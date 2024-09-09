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Основные ошибки россиян при закрытии ипотеки
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Самые распространенные ошибки при закрытии ипотеки и как их избежать

Основные ошибки россиян при закрытии ипотеки

Названы наиболее распространенные ошибки, которые совершают россияне при закрытии ипотеки. Специалист агентства недвижимости "PRO ОБМЕН" Екатерина Никитина выделила три ключевые проблемы.

Первой и самой частой ошибкой является некорректная сумма последнего платежа. Заемщики, как правило, продолжают вносить привычную величину платежа в последние месяц и не подозревают, что итоговая сумма может отличаться из-за начисленных процентов или пеней. Необходимо заранее проверить график платежей и уточнить у банка, не осталось ли каких-либо долгов, включая незначительные суммы.

Второй распространенной ошибкой является игнорирование получения справки о полном погашении кредита. Эксперт подчеркнула, что такая справка поможет избежать возможных трудностей в будущем при получении новых займов, особенно если информацию не внесут в кредитное бюро.

Третья проблема — отсутствие контроля за процессом снятия обременений с квартиры после завершения выплат. Хотя многие банки автоматизировали этот процесс, не все организации выполняют его без ошибок, что может привести к проблемам при продаже недвижимости.

Фото: freepik

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