Китай на пути к созданию поезда, развивающего скорость в 4000 км/ч

Китайская корпорация CASIC провела успешные испытания ультраскоростного маглев-поезда T-Flight в условиях низкого вакуума, сообщает Xinhua News.

Ранее поезд уже достиг скорости 623 км/ч на коротком тестовом треке длиной 2 км, однако нынешние испытания подтвердили стабильность и соответствие системы заявленным параметрам. CASIC планирует достичь скорости 1000 км/ч на более длинном треке в следующем этапе испытаний. В перспективе ставится цель разработать поезд, способный развивать скорость до 4000 км/ч.

Несмотря на амбициозные планы и технологические достижения, остаются вопросы о безопасности и экономической целесообразности проекта, учитывая возможные риски и огромные расходы на создание такой инфраструктуры.

Проект представляет собой нечто большее, чем просто транспортное средство, и может стать ключевым элементом будущих китайских мегагородов, обеспечивая быстрое сообщение между крупными центрами страны.

Фото: flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)﻿