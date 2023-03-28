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  • Опубликована сегодня в 13:54

Поезд Минск-Архангельск начнет работу с 22 апреля

Белорусская железная дорога (БЖД) в скором времени будет осуществлять международную перевозку пассажиров по направлению Минск-Архангельск. С 22 апреля такой маршрут будет курсировать еженедельно:

  • Отправляется в столицу Белоруссии по субботам и прибывает в город России по понедельникам
  • Обратный путь составлен следующим образом: из Архангельска поезд будет отправляться по понедельникам с прибытием в Минск по средам.

В поезде будут плацкартные и купейные вагоны, в том числе оснащенные для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Продажа билетов уже открыта.

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