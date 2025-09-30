Вход за рубль — если прочтёшь Есенина: в Перми музей превращают в поэтический флешмоб
Исторический парк "Россия — Моя история" в Перми запустил необычную акцию. С 3 по 5 октября любой посетитель сможет попасть на выставки и экспозиции всего за один рубль, если прочитает на входе стихотворение Сергея Есенина.
Условия акции
-
Нужно прочесть любимые строки поэта администратору или кассиру.
-
Допускается чтение как наизусть, так и с "подсказкой" с телефона.
-
Акция приурочена к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.
Дополнительные льготы
Музей также поддержал День учителя.
-
С 30 сентября по 5 октября для педагогов вход будет стоить 1 рубль.
-
Члены их семей смогут посетить парк со скидкой 50%.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru