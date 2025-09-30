Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:28

Вход за рубль — если прочтёшь Есенина: в Перми музей превращают в поэтический флешмоб

С 3 по 5 октября в Перми можно посетить исторический парк за 1 рубль — акция к 130-летию Есенина

Исторический парк "Россия — Моя история" в Перми запустил необычную акцию. С 3 по 5 октября любой посетитель сможет попасть на выставки и экспозиции всего за один рубль, если прочитает на входе стихотворение Сергея Есенина.

Условия акции

  • Нужно прочесть любимые строки поэта администратору или кассиру.

  • Допускается чтение как наизусть, так и с "подсказкой" с телефона.

  • Акция приурочена к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Дополнительные льготы

Музей также поддержал День учителя.

  • С 30 сентября по 5 октября для педагогов вход будет стоить 1 рубль.

  • Члены их семей смогут посетить парк со скидкой 50%.

