Поехала в Египет за мечтой — и поняла, почему больше туда не вернусь

Поездка в Египет, которая для многих ассоциируется с беззаботным отдыхом и бирюзовым морем, для жительницы Перми обернулась разочарованием. Вернувшись из путешествия, она призналась, что больше не планирует возвращаться в эту страну и решила открыто рассказать о том, о чём, по её словам, туристы часто предпочитают молчать. Об этом сообщает Турпром.

Жара и первые впечатления

С первых часов пребывания в Шарм-эль-Шейхе туристка столкнулась с экстремальной жарой. Даже нахождение в тени в дневное время оказалось тяжёлым, а прогулки быстро вызывали усталость. Местные гиды, с которыми ей довелось пообщаться, подтвердили, что многие приезжие недооценивают климат и его влияние на самочувствие.

После коротких прогулок желание было одно — найти прохладу и воду. Однако ожидания от пляжей, по словам туристки, не оправдались: в популярных зонах море оказалось далеко не таким чистым, как на рекламных снимках.

Наама-Бей и навязчивый сервис

Особенно сильное впечатление произвёл пляж Наама-Бей. Вместо спокойного отдыха — переполненное пространство, очереди за лежаками и постоянное внимание со стороны торговцев. По её словам, предложения купить экскурсии, сувениры или услуги звучали буквально на каждом шагу.

Инфогруппа Турпром, изучив аналогичные отзывы, отмечает, что подобные жалобы встречаются регулярно. Ощущение отдыха, как признаётся туристка, быстро сменяется чувством участия в бесконечной торговле.

Море и реальность за рекламой

Красное море действительно красиво, однако в высокий сезон вода часто бывает мутной из-за интенсивного движения катеров и лодок. Эту особенность ей подтвердили и местные жители.

"Люди думают, что это курорт, но они не видят, как море меняется каждый день из-за лодок и водных такси", — передала жительница Перми слова одного из продавцов.

По её наблюдениям, тот самый "бирюзовый цвет" появляется лишь в спокойные периоды, а в пик сезона купание может разочаровать.

Отели, еда и скрытые нюансы

Отель, выбранный по фотографиям, на деле оказался изношенным: проблемы с уборкой и кондиционером стали частью повседневности. Как поясняли гиды, подобные ситуации возникают нередко из-за перепродажи номеров без уточнения их состояния.

При этом кухня оставила более приятные впечатления. Туристка отметила несколько заведений с качественной едой, однако подчеркнула, что в высокий сезон цены ощутимо растут, особенно в ресторанах у отелей.

Почему возвращаться не хочется

Несмотря на отдельные яркие моменты — морские прогулки и выезды за пределы курортных зон, — общее впечатление оказалось противоречивым. По её словам, настоящий ритм и культура страны ощущаются лишь там, где нет туристического давления.

Опыт путешествия показал, что рекламный образ Египта сильно отличается от реальности. Именно это и стало главной причиной решения больше не возвращаться.