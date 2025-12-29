Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:15

Поехал через Лаос, как раньше, — но в Таиланд не пустили: новые правила стали сюрпризом

Пограничники Таиланда остановили сухопутный въезд россиян по безвизу — ТурПром

Попытки продлить пребывание в Таиланде по старым схемам всё чаще заканчиваются отказом уже на границе. Туристы и релоканты, привыкшие к визаран- и бордер-ранам, сталкиваются с новой реальностью, в которой прежние лазейки больше не работают. Об этом сообщает издание ТурПром, изучившее отзывы путешественников и комментарии специалистов.

Отказ на границе: что происходит на практике

Показательным стал случай с 20-летним петербургским блогером Павлом Викуловым. После двухнедельного пребывания в Камбодже он попытался въехать в Таиланд по суше через Лаос, рассчитывая на привычную схему продления пребывания. На лаосской стороне проблем не возникло, однако на тайском КПП пассажиров направили на дополнительную проверку.

Во время контроля пограничники внимательно изучали паспорта, обратные билеты и цели въезда. Когда сотрудница увидела российский паспорт, Павлу отказали во въезде, пояснив, что по новым правилам граждане России и Украины не могут пересекать сухопутную границу, если речь идёт не о прямом авиаперелёте. По словам очевидцев, в тот же день отказы получили и граждане других стран, в том числе Японии.

Почему старые схемы перестали работать

В последние годы визаран и бордер-ран стали для многих иностранцев привычным способом оставаться в Таиланде без оформления долгосрочных виз. Эти практики десятилетиями существовали в Юго-Восточной Азии и воспринимались как негласно допустимые. Однако с конца 2025 года власти начали иначе относиться не только к целям визита, но и к маршрутам въезда.

В тайских медиа изменения связывают с вопросами безопасности и обострением ситуации на отдельных участках границы, в том числе на фоне напряжённости с Камбоджей. Сухопутные КПП стали фильтровать поток строже, опасаясь использования безвизовых схем не только для туризма, но и для нелегальной деятельности.

Как это отражается на туристах и релокантах

Гиды и представители туристического бизнеса подтверждают: поток иностранцев, пытающихся попасть в Таиланд через сухопутные границы, заметно сократился. Это ощущается и в курортных городах — предприниматели отмечают снижение числа покупателей по сравнению с прошлым годом.

Особенно болезненно изменения ударили по россиянам, живущим в Таиланде длительное время. Те, кто в 2023–2024 годах регулярно продлевал статус через бордер-раны, теперь вынуждены либо оформлять официальные визы, либо рассматривать переезд в другие страны. Сергей Новиков, эксперт по Таиланду, отмечает, что прежняя "мягкость" контроля сменилась формальным подходом, а правила могут меняться быстро и без длительных уведомлений.

Новая реальность для поездок в Таиланд

Сегодня самым надёжным способом въезда остаётся прямой авиаперелёт, особенно для тех, кто планирует находиться в стране дольше стандартных безвизовых сроков. Практика сухопутных заездов через Камбоджу, Лаос или Мьянму всё чаще приводит к отказам и потерянному времени.

Изменения на границе стали не разовой мерой, а частью системного пересмотра миграционной политики. Таиланд остаётся открытым для туристов, но ожидает соблюдения формальных правил, которые ещё недавно казались необязательными.

